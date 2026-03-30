31日は「春の嵐」か　東日本は帰宅の足を直撃する懸念も…大雨、土砂災害、落雷、竜巻にも警戒・注意

31日は春の嵐になるかもしれない。工事現場の足場の管理、自転車の置き方、ベランダに置いてある物のチェックなど強い風に対するチェックをしてほしい。また、交通機関に影響があるかもしれないので、もしもの場合を考えておくことも重要だ。

急な強い雨や落雷のおそれ

31日は前線を伴った低気圧が、発達しながら日本列島を横断する。この低気圧は南から暖かく湿った空気を吸い込むため、朝の通勤時間帯は西日本で、夕方から夜の帰宅時間帯は東日本で、大気の状態が不安定になり、急な強い雨や落雷のおそれがある。

また、低気圧が列島付近を横断するため、風も強まり、交通機関などへの影響も懸念される。

31日午前中は低気圧が西日本を東に進んでいる予想で、九州や近畿などで1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る所がある。午前中の発雷確率は西日本で高く、落雷や竜巻にも注意してほしい。遠くで雷鳴が聞こえたり、稲光が見えたら、すぐに頑丈な建物内などに逃げるべき。

午後は低気圧が東に進み、雨雲は東日本、北日本にかかる。積乱雲が発生するので、局地的には強い雨が降る。西日本や東日本では大雨による土砂災害、家屋などへの浸水、川の増水などにも警戒・注意を。

また、低気圧の接近により沿岸部などで強い風が吹く。関東などでは夕方から夜の帰宅時間帯に風が強まるので、帰宅の足への影響が心配だ。特に沿岸部では南風が強まるので、電車が止まった時の迂回ルートなどをあらかじめ考えておくと良い。

早めの帰宅も回避策だ。工事現場の足場、自転車、ベランダに置いてある物など、風で飛ばされると危険な物をチェックすることも重要である。雨戸は早めに閉めた方が良さそうだ。



執筆：三井 良浩（フジテレビ気象センター）