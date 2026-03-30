山梨県韮崎市　「第４５回深田祭」４月１９日から開催決定！　茅ヶ岳記念登山やアウトドア体験も

深田祭実行委員会（事務局：山梨県韮崎市観光協会）が、４月１９日、日本の山岳界に大きな足跡を残した登山家・深田久弥氏の遺徳を偲ぶ「第４５回深田祭（ふかださい）」を、氏の終焉の地である茅ヶ岳（かやがたけ）および深田記念公園にて開催する。

本イベントでは、山頂からの絶景を楽しむ「記念登山」をはじめ、地元山岳会によるトレッキング、親子で楽しめるアウトドア体験など、初心者からベテラン登山客まで楽しめる多彩なプログラムを実施する。詳細は以下の通り。

◆記念登山

予約不要、茅ヶ岳山頂を自由に目指す記念登山。 標高１，７０４ｍの茅ヶ岳山頂からは、富士山、南アルプス、八ヶ岳など３６０度の大パノラマが広がる。

受付： 深田記念公園内 受付テント（現地登山道入口）、７：００

参加費：当日受付にて１，５００円 中学生以下１，０００円（保険料を含む）

特典：第４５回限定版記念バッチ（金色） あんぱん１個 ※特典はなくなり次第終了

◆地元山岳会同行トレッキング（要予約）

地元山岳会（白鳳会）のメンバーと一緒に、茅ヶ岳山頂を目指して歩く中級者向きのトレッキング。

受付：深田記念公園内 受付テント（現地登山道入口）、８時〜

参加費：当日受付にて１，５００円 中学生以下１，０００円（保険料を含む）

特典：第４５回限定版記念バッチ（金色） あんぱん１個 ※特典はなくなり次第終了

◆碑前祭

深田久弥氏の功績を称え、静かに遺徳を偲ぶ式典を行う。

参加者には、株式会社モンベルの景品をお配りします。（数に限りあり）

時間： １３時３０分〜（開式予定）

会場： 深田久弥記念碑前

◆親子で楽しむアウトドア体験（要予約）

たき火でのマシュマロ焼きや手作りホットドッグなど、気軽に自然と触れ合える体験プログラムを実施する。 申込みは、４月１０日（金曜日）まで、先着１５名。

イベント時間：１０時〜１２時３０分（予定） ※受付時間：９時３０分〜

集合場所：深田記念公園内 韮崎市観光協会テント

参加費：当日受付にて徴収 大人１，０００円／小学生以下５００円

その他、限定グッズ＆キッチンカー： モンベル製の茅ヶ岳オリジナルＴシャツや「日本百名山」バンダナ等の物販コーナー、地元グルメを楽しめるキッチンカーが出店する。

申込方法

１．申し込みフォームから

２．電話または窓口

深田祭実行委員会（（一社）韮崎市観光協会内）

住所：韮崎市水神１−３−１（韮崎市役所２階）

電話番号：０５５１−２２−１９９１

受付時間：平日８時３０分〜１７時１５分