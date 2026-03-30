３１日の本拠地開幕戦（対ロッテ）に先発する日本ハム・細野晴希投手（２４）が３０日、新庄ハムを今季初勝利に導くことを誓った。初の大役を任された２３年のドラ１左腕は、「（伊藤）大海さんが投げていたイメージが強いので、余計にしっかり結果を残さないといけないと思う。とにかくゼロを並べられるように頑張りたい」。１４日の巨人とのオープン戦（東京Ｄ）では６回途中７奪三振１失点と、好調を維持しており満を持してエスコンのマウンドに上がる。

オフは伊藤の自主トレに参加し、エースの極意を吸収した。３回無安打無失点に抑えた２月２７日の台湾代表との交流試合（台北Ｄ）後には、ＷＢＣ合宿に参加していた伊藤から「力感がすごいいいね」と直接連絡があった。その後のオープン戦期間も、登板後に気づきを助言してもらっており、「『この球よかったね、この球はもう少しこうした方がいいね』みたいなのを、各試合言ってもらってたんで、すごくありがたかったです」と師匠の優しさに感謝した。

この日は、エスコンでキャッチボールなどで最終調整。昨季プロ初勝利を挙げた最速１５８キロ左腕は、「去年までの成績だと正直、僕でいいのかなみたいなところはあるんですけど、いいピッチングをして、多くの人に信頼してもらえるように」。ロッテ打線を封じ、北海道のファンに今季１勝を届ける。（川上 晴輝）