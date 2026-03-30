◇ONE SAMURAI 1 武尊引退試合 武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日 東京・有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は30日、東京都・宝生能楽堂で「ONE SAMURAI 1 キックオフカンファレス」を実施。4月29日に開催される「ONE SAMURAI 1」（有明アリーナ）でONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦が現役ラストマッチとなるK-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者の武尊（34＝team VASILEUS）が、引退試合の相手に元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）を指名した理由を明かした。

「今はロッタンというONEでこの階級で一番強い男を倒したいという気持ちが強い」

昨年11月の日本大会で約4年半ぶり国内勝利を飾った武尊。試合後にはしかし試合後に会場から悲鳴が上がった。「僕は次の試合で現役を引退します」と電撃発表。

「武尊はみんな期待を裏切らないでやってきたと思う。現役最後までみんなの期待を裏切らないので、ロッタン選手が受けてくれるなら、最後の試合ロッタン選手と思いっきり戦いたい」と引退試合の相手として同年3月に敗れた“因縁”ロッタンを指名した。

会見に出席した両者。質疑応答で引退試合の相手にロッタンを指名した理由について聞かれると、武尊は「ONEと契約した経緯だったり、ロッタン選手と戦いたいという気持ちや今までの気持ちはいろいろありましたけど、今はロッタンというONEでこの階級で一番強い男を倒したいという気持ちが強いです」と説明した。・