政府・与党は、来年度予算案の年度内成立を断念し、つなぎとしての暫定予算が30日午後、国会で可決・成立しました。

国会記者会館から中継です。

衆議院では、異例のスピード審議で押し通した高市首相ですが、少数与党の参議院では思い通りにはいかず、暫定予算の編成に追い込まれた形です。

暫定予算は、さきほど参議院本会議で、与党と立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。対象期間は、来月1日から11日までで、一般会計の歳出総額は、およそ8兆5600億円です。

一方、来年度予算案ですが、政府・与党としては年度内成立を断念したものの高市首相は、なおこだわる姿勢を見せていました。

立憲民主党 石垣のり子議員

「本予算の年度内成立はもう諦められたんでしょうか」

高市首相

「国民生活に支障を生じさせないよう、令和8年度予算の年度内成立を目指したいと申し上げてまいりました」

立憲民主党 石垣のり子議員

「お答えいただいてないと思うんですけれども、まだ諦めていないということなんでしょうか」

高市首相

「非常に難しい状況にあると承知をいたしております」

高市首相のこだわりについて、ある首相周辺は「首相は長時間の国会審議、日程闘争にながらく疑問を持ってきた」と話しています。一方、野党側からは「国会は国民の声を代弁する場。国会の軽視は、国民を軽視することにつながる」との指摘があがっています。

参議院では、与党が過半数に4議席足りない状況ですが、30日午後、自民党と日本保守党の幹部が会談し、外国人政策の協議の場を設置することなどを条件に、2議席を持つ保守党が予算案に賛成することで合意しました。

自民党は、こうした多数派工作を行いつつ、来年度予算案の今週3日の成立を野党側に働きかけていますが、難しい調整がつづきます。