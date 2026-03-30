

大谷翔平は、サイ・ヤング（左）の名を冠した投手MVPの称号を手に入れられるか？ photo by Getty Images





前編：大谷翔平「サイ・ヤング賞」獲得の可能性は？

これまでの多くの偉業を成し遂げてきた大谷翔平が唯一手にしていないのが、最優秀投手に送られる「サイ・ヤング賞」だ。「二刀流」本格復帰となる今シーズン、大谷がその栄誉を手にする可能性、そしてポイントはどこにあるのか。本人のコメントを元に分析する。

【その可能性は過去の受賞者との比較でも明白】

サイ・ヤング賞は、不可能を可能にし続けてきた大谷翔平にとって、「最後の未踏峰」である。どれほど難しいのか。1956年に同賞が創設されて以来、MLBでトップのパワーヒッターがこの賞を狙うなどという話は、誰もまじめに取り合わなかった。「バリー・ボンズが......、ハンク・アーロンが......」と切り出しても、議論にならない。

しかし大谷は、能力的にそれを現実のものにできる位置にいる。

データが証明している。通算奪三振率は31.3％、被打率は.202、被OPSは.608。サイ・ヤング賞を3度受賞したペドロ・マルティネスは通算奪三振率27.7％、被打率.214、被OPS.613、5度受賞のランディ・ジョンソンは28.6％、.221、.650である。現在MLBで投手の頂点に立つタリク・スクバル（デトロイト・タイガース）も29.1％、.217、.628、ポール・スキーンズ（ピッツバーグ・パイレーツ）は31％、.198、.555である。

今年のオープン戦でも２試合に登板し、８回1/3で15奪三振、被打率は.172だった。３月24日のロサンゼルス・エンゼルス戦は最後の調整登板となったが、マイク・トラウトら開幕スタメンと見られる打線を相手に、４回まで被安打１、11奪三振。エンゼルス打線の35スイングのうち17回が空振りで、95マイル（約152キロ）以上の強い打球は１本だけだった。奪三振が増えたことで球数はかさみ、５回先頭から３連打を浴びて降板したものの、デーブ・ロバーツ監督は「準備は整っている。ピッチング内容は申し分なかった」とご満悦。シーズンを通して先発を続けられれば、サイ・ヤング賞争いに加われるのかとの問いには、「もちろんだ。才能、能力、意志、そのすべてがある。間違いなく候補に入る。疑いはない」と即答している。

大谷は、この試合後は取材対応をしなかったが、その前の３月18日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦後にはメディアの前で話していた。昨年11月１日のワールドシリーズ第７戦以来となる実戦登板は、４回1/3を投げて１安打無失点。ノーワインドアップから力まずに投げても、直球は最速99.9マイル（約160キロ）を記録し、スプリッターやカーブで三振を奪った。セットポジションからのクイックも安定していた。３月はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンの1番DHとしてプレーし、大会では一球も投げなかったが、投手としての調整は順調だった。

「ライブBPもちゃんとやっていたので、その延長線上という形で今日は入りました。実戦で投げるのは久しぶりでしたが、特別に初めてという感覚もなく、自然に入れたと思います」と言う。コンディションのよさが際立つ。胸や腕がさらに大きくなった印象だと問われると、「ここ2年は手術もあってリハビリ中心のオフが続いていたので、自分の能力を高めるトレーニングができなかった。今年は通常どおりのオフで、しっかりトレーニングできたのがよかったと思います」と笑顔を見せた。

【サイ・ヤング賞獲得への課題とポイント】

すでに触れたように、大谷は支配的な投球ができる投手である。一方で最大の課題は、それをシーズンを通して維持できるかどうかだ。フルシーズンを投げ、サイ・ヤング賞投票の対象となったのは、2022年のエンゼルス時代のみ。この年は28試合に先発し、166回で15勝9敗、防御率2.33、219奪三振、投票では４位に入った。

二刀流を続けながら、フルシーズンを投げきることは可能なのか。

「投げるスタミナは、投げることでしか身につかないと思っています。走ることやウエートトレーニングだけで得られるものではない。試合のレベルで継続していくなかで養われていく。そういう意味では、昨年の終盤はボリュームと強度を上げて投げることができたので、それを継続して今年も続けられればいい。そのなかで、まず健康を保つことが一番難しく、最も重要なことだと思っています。そこにかかっているのかなと思います」

昨季は６月16日の復帰戦で1イニングだけ投げ、その後少しずつイニングを増やしていった。８月27日には５回を投げて勝利投手となり、ポストシーズンでは４試合に先発して20回1/3で２勝１敗。二刀流でドジャースの世界一に大きく貢献した。

「２年前はDHだけでポストシーズンに出ましたが、去年は久々に二刀流のリズムに慣れることができた。投打を両立しながらあの緊迫したなかで試合をこなすのは、負担がかかると感じました。でも、すごくいい経験ができたと思います」

大きな焦点となるのは、シーズントータルで何イニングを投げられるかだ。大谷の最高の投球シーズン2022年は166回だった。その年、大谷を抑えてア・リーグでサイ・ヤング賞を受賞したのはヒューストン・アストロズのジャスティン・バーランダーで175回。近年、ほかに少ないイニングでサイ・ヤング賞を受賞した先発投手は、2021年のミルウォーキー・ブルワーズのコービン・バーンズの167回、2024年のアトランタ・ブレーブスのクリス・セールの177回2/3である。やはり170回前後は最低でも投げる必要がある。

サイ・ヤング賞に関する質問が相次ぐなかで、大谷は個人タイトルよりもチームの３連覇を優先すると明言した。

「イニングを重ねれば、そういった賞に近づくというのはそのとおりだと思いますけど、最初からそのためにプレーすることはないですし、無理に（登板間隔を）縮めて投げることもありません。例えば投手の数が減ったり、誰かがケガで離脱したりして、自分のイニングが増えることはあると思いますが、そこは臨機応変に対応できればと思います」

とはいえ、今の大谷はメジャー９年目でサイ・ヤング賞に最も近い位置にいる。2022年シーズンはよかったが、あれから４年、30代の今、より完成度の高い投手になっている。直球の平均球速は2022年の97.3マイル（156.6キロ）から、2025年には98.4マイル（158.3キロ）へと上昇した。さらに2022年はスイーパーへの依存度が高かったが、現在は他にスプリット、カーブ、スライダー、シンカー、カッターと、多彩な球種を自在に操れる。パワーヒッターがサイ・ヤング賞を狙うのは異常なことだが、大谷なら可能だとドジャースは信じているし、アメリカのメディアやファンも大きな期待を寄せているのである。

つづく：大谷翔平が挑む「未踏峰」サイ・ヤング賞 投票権を持つ記者の評価基準と近年の変化