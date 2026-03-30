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最上階の絶景と海山の幸を一度に楽しめる日曜限定ランチ

追加で食べ放題のトロリーサービスもたっぷり

「フェアモント サンデーブランチ」の料理のテーマは、「SURF&TURF（サーフ＆ターフ）」。海の恵みと大地の恵みを一皿に盛り付ける、遊び心あふれるアメリカ発祥の料理「SURF&TURF」からインスピレーションを得ているそう。

メインディッシュは「DRIFTWOOD BAR & GRILL」ならではの、炭火で丁寧に焼き上げたグリルメニュー。

10種類から1皿選ぶスタイルで、炭火でグリルした上質な国産牛に、醤油麹でうま味を加えたオランデーズソースとイクラを添え、海と大地の恵みが一度に口の中に広がる「SURF&TURF エッグベネディクト」や、西京味噌でうま味を出したポートワインソースと、和牛脂で仕上げたマッシュポテトを添えた「オーストラリア産アンガスビーフサーロイン」など、魅力的なメニューばかりで選べません…！

「SURF&TURF」のシグネチャーは、「ポーチシュリンプ」や「蛤のスチーム」、旬の魚介など、厳選した海の幸を詰め込んだ「シーフードプラッター」。

2段のスタンドには、アメリカのクラブケーキと日本のコロッケのエッセンスを融合した「ずわい蟹ケーキ」や、イギリスの朝食の定番であるもちもちのパンケーキ「クランペット」にウニをあわせ、醤油麹バターで食べるメニューなど、日本の食材に海外の感性を重ねたラインナップが揃います。

魚介をディップして楽しむ3種類のソースには、かんずりや柚子、福神漬けといった和の要素が入っていますよ。

デザートには、春らしい桜のショートケーキや、コニャックが香る桃のパンナコッタ、3種のベリーの酸味にコクのあるバニラディプロマットクリームを合わせた「ベリーのタルト」など、春を感じるスイーツをビュッフェで楽しめます。

さらに、サンデーブランチのひとときを彩る特別な体験として、「DIYジンラボ」が登場。

3つのバーを備える「DRIFTWOOD(ドリフトウッド)」ならではのラボでは、バーテンダーが厳選した国内外のジンと、フレッシュハーブやフルーツから好きなものを選び、バーテンダーがその場でご自分だけの一杯に仕上げてくれます。



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■「フェアモント サンデーブランチ」

場所：43階「DRIFTWOOD BAR & GRILL」

住所：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S

開催日：2026年4月5日（日）〜 ※毎週日曜限定

時間：11時30分〜15時30分（15時LO）

料金：1万500円（税・サービス料込み）

予約：03-4321-1111（ホテル代表）

＜オプション＞

乾杯シャンパーニュ2000円／スタンダードフリーフロー5000円／プレミアムフリーフロー8000円（フリーフロー2時間制）

※「DIYジンラボ」は、フリーフロープランのみ利用可能

※メニュー内容は季節によって異なります



都心や湾岸の夜景と心地よい風が魅力のビアテラスプランも

また、2026年4月1日（水）からスタートするビアテラスプランも。

35階の東西両サイドに広がる、オールデイダイニング「Kiln＆Tonic（キルン＆トニック）」と、ロビーラウンジ「Vue Mer （ビュメール）」の開放的な屋外テラスが舞台になっています。東京湾の絶景が広がるベイビューまたは、東京タワービューの2つから選べるんです。

シェアスタイルのコース料理は、まるで地中海の海岸でのBBQを思わせるラインナップ。

セミドライトマトやアボカドを添えてヘルシーに仕上げた「海老のグリル」、スパイシーで豊かな風味がお酒との相性も良い「ケイジャンスパイス風味チキンレッグ」など、5品が登場します。デザートは、ピザ職人が薪窯で焼き上げる「リコッタチーズとヌテラのカルツォーネ マシュマロ添え」で、ワンランク上のビアガーデンが楽しめそう。



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■「ビアテラスプラン」

場所：35階オールデイダイニング「Kiln＆Tonic」、ロビーラウンジ「Vue Mer」 屋外テラス

住所：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S

開催日：2026年4月1日（水）〜 8月31日（月）

時間：17時30分〜22時（20時LO）

料金：スタンダードプラン1万1000円／プレミアムプラン1万4000円／シャンパンフリーフロープラン2万1000円（2時間制、税・サービス料込み）

予約：03-4321-1111（ホテル代表）

※雨天・荒天時は、店内席になります

※予約時に東京タワービュー、ベイビューを選択



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。