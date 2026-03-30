「京町家いづも 花のか」があるのは西本願寺から2本東に入る東中筋通沿い。京都駅から徒歩12分ほどの、駅前の賑わいからは少し外れた場所にあります。

間口が狭く、奥行きが深いことが特徴のひとつである京町家。「京町家いづも 花のか」も例にもれず、細長い通路の奥に母屋の玄関が見えてきます。一歩踏み入れるごとに外の喧騒がふっと遠のき、重厚なガラス戸が現れます。

部屋に通された瞬間、息を呑むほど美しいこの建物は、西本願寺の元宿坊。天井や欄間、ガラスや格子などできる限り約120年前の姿で残しています。その佇まいに合わせて選ばれた東西のアンティーク家具が、この空間を唯一無二のものに。



ディテールまで見逃さないで！ レトロカフェの注目ポイント

レトロ建築好き、レトロカフェ好きなら感動しそうな空間。見事な建築やアンティークな調度品の一部を写真でご紹介します。訪れた際には、どこにあるか、ぜひ探してみてください。

入り口の時計

ストーリーを感じさせる透かし彫りの欄間

もう同じものを探しだせないという各部屋のスイッチ

デルビル磁石式壁掛電話機

2階席もあり、1階、2階それぞれにみどころがあります。2階はイベントや撮影などでのレンタルスペースとしても利用可能。本格的な着物をレンタルできるプランもあるので（完全予約制、着物レンタル・着付け・ヘアメイクのセット2万2000円〜）、気になる方は問い合わせてみては。



「厳選抹茶の甘味セット」3000円

大正ロマンに包まれた空間にしっくりとくる人気メニューは「厳選抹茶の甘味セット」。京都を訪れたならぜひ味わいたい抹茶と和の甘味を、一度に楽しめる贅沢なセットです。

主役となる宇治抹茶は、香り高く奥深い味わい。朱色の器と抹茶色のコントラストも美しく、思わず頬がほころびます。口に含むと、ほろ苦さとまろやかなうま味が広がり、甘味のやさしい甘さを引き立てます。

6種類の甘味が並ぶ「厳選抹茶の甘味セット」は、宇治抹茶を使ってさまざまにアレンジされたスイーツが少しずつ添えられ、見た目にも華やか。まるで小さな和菓子のコースを楽しむように、ひと口ずつ味わいながら空間と時間を満喫。

マカロンやパウンドケーキといった洋風のものから調布やわらび餅といった和スイーツまでバリエーションが豊かで飽きません。内容は固定ではなくて、日によって少しずつ変更あり。

さまざまな味わいの抹茶スイーツを、特別感のある町家空間の中で味わう時間は、京都旅のひとときをより特別なものにしてくれるはずです。

「【選べるメイン】と【1ドリンクor甘味付き】〜京町家で愉しむ9種のおばんざいランチ〜」（3300円）※写真のメインはおつけもん丼

今回ご紹介したのは、定番スイーツの「厳選抹茶の甘味セット」ですが、季節ごとに内容の変わる「花音茶会 -彩りアフタヌーンティー」（4000円）やメイン料理（おつけもん丼・鶏ゆず丼・米粉うどんのいずれか）が選べて9種類のおばんざいとドリンクor甘味の付く「京町家ランチ」（3300円）も人気。レトロカフェ好き、建築好きの方にもぜひ足を運んでみてもらいたい一軒です。



■京町家いづも 花のか（きょうまちやいずも かのか）

住所：京都府京都市下京区東中筋通北小路上がる紅葉町364

TEL：075-432-8193

営業時間：11〜22時（LO21時）※平日は完全予約制、予約は電話または公式サイトで

定休日：木曜

アクセス：JR京都駅から徒歩約12分



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Photo：photo scape CORNER.大粼 俊典

Text：京都ライター事務所 小西尋子



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