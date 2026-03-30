“BTSジャケット”着こなすLE SSERAFIM・ユンジン＆宮脇咲良、シュールな一面が話題「ガチだ…」

LE SSERAFIMのユンジンと宮脇咲良が、ユーモアあふれるお揃いコーデを披露し、話題を集めている。

3月29日、ユンジンは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ユンジン＆宮脇咲良、シュールな“BTSジャケット”姿

公開された写真には、ネイビーのジャケットにスイミングゴーグルを装着したユンジンの姿が収められている。

このジャケットは、最近カムバックを果たしたBTSのメンバーたちがお揃いで着用していたもの。胸元に「KEEP SWIMMING」という文字が刻まれており、ファンの間で“KEEP SWIMMING”ジャケットとして大きな話題を集めているアイテムだ。

別の写真には、同ジャンパーとスイミングゴーグルを着用した宮脇咲良が登場。2人は両腕を広げて片脚を上げるなど、まるで水中を泳いでいるかのようなシュールでコミカルなポーズを披露し、ファンを笑顔にさせた。

投稿を見たファンからは「オモロすぎ」「さすがです」「似合ってる」「ガチだ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユンジンInstagram）

（写真＝ユンジンInstagram）ユンジン、宮脇咲良

なお、2人が所属するLE SSERAFIMは、8月14日〜16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」に出演予定だ。

◇ホ・ユンジン プロフィール

2001年10月8日生まれ。韓国で生まれたが生後8カ月でアメリカに渡り、国籍もアメリカ。2017年にHYBE傘下レーベルPLEDISエンターテインメントのニューヨークオーディションに合格し、2018年から韓国で練習生に。その間に出演したオーディション番組『PRODUCE 48』では最終26位だった。2022年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。ダンスと歌の実力はもちろん、作詞・作曲にも長けており、デビュー100日記念でソロ曲『Raise y_our glass』を公開したことも。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。