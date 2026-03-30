【しゃぶしゃぶ温野菜】「鍋+2時間飲み放題」2,178円の“鍋飲みセット”が登場　平日限定で気軽に楽しむ新スタイル

株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は、4月6日(月)から4月24日(金)までの平日限定で、選べる鍋と2時間飲み放題を組み合わせた『鍋飲みセット』を販売する。

価格は生ビール含むアルコール飲み放題セットは税込2,728円。生ビールなしのアルコール飲み放題セットは税込2,178円。ソフトドリンクの飲み放題セットは税込1,738円。セットはすべて１人でも利用可能だ。

肉は食べ放題ではなく、「火鍋セット」と「すき焼きセット」の場合は牛肉１皿・豚肉１皿の２皿での提供。「もつ鍋セット」の場合は牛もつが提供される。

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〈牛角での人気プランを温野菜でも〉

本企画は、レインズインターナショナルが展開する「牛角」で、同様の平日飲み放題セット2,178円を始めたところ、想定以上の反響があったことを受け、「温野菜」でも企画された。

「『温野菜』といえば、しゃぶしゃぶ食べ放題」という従来のイメージとは異なる、日常使いしやすい新たな利用スタイルを提案する期間限定プランである。

仕事帰りの食事や友人･同僚とのカジュアルな集まりなど、気軽に利用できる点を打ち出している。

『鍋飲みセット』２人前

〈お酒が進む3種の鍋を用意〉

セットの鍋は、お酒との相性を意識した以下の3種類から選択可能。それぞれ肉と4種の野菜がセットとなる。

◆もつ鍋セット(こく旨にんにくだし)

内容：牛もつ、白菜、緑豆もやし、甘にんじん、ニラ、おし豆富

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◆火鍋セット(旨辛火鍋だし)

内容：特選牛しゃぶ、三元豚しゃぶ、白菜、緑豆もやし、甘にんじん、ニラ、おし豆富

「火鍋セット」１人前

◆すき焼きセット(すき焼きだし)

内容：特選牛しゃぶ、三元豚しゃぶ、白菜、緑豆もやし、甘にんじん、長ねぎ、おし豆富、生たまご

三元豚しゃぶ（左）と、特選牛しゃぶ（右）

※2人以上で来店した場合は2種類の鍋を選択可能。また、鍋飲みセット限定で「枝豆食べ放題」(+税込330円)も追加可能となっている。

「枝豆食べ放題」(+税込330円)

〈平日限定で提案する“新しい温野菜の楽しみ方”〉

『鍋飲みセット』は、日常的に利用しやすい価格帯で楽しめることが特徴。

温野菜商品マーケティング部の小泉氏は「昨今の物価高により、安く楽しめる場所を探している人が増えてきている。『牛角』の成功事例を踏まえ、『温野菜』でも同様のキャンペーンを、まずは期間限定で導入する。ソフトドリンク飲み放題1,580円(税抜)のセットも用意したので、女子会やママ会など、ファミレスのような使い方でも利用してみてほしい」とコメントした。

〈「鍋飲みセット」販売概要〉

販売期間:2026年4月6日(月)〜4月24日(金)※平日限定

価格:

･選べる鍋+2時間アルコール飲み放題 1,980円(税込2,178円)

･選べる鍋+2時間アルコール飲み放題(生ビールあり) 2,480円(税込2,728円)

･選べる鍋+2時間ソフトドリンク飲み放題 1,580円(税込1,738円)

※店舗･時期により内容が異なる場合あり。

※以下店舗では実施しない

渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、新橋店、恵比寿店、道頓堀店

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