元ばんばんざい流那、美人妹との”平成プリ”公開「雰囲気最高」「そっくりで可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が3月29日、自身のInstagramを更新。妹の森元莉那とのプリクラを公開し、話題となっている。
【写真】24歳美人インフルエンサー「ビジュ良すぎ」そっくり妹と2ショット
流那は「昨日と今日」とつづり、写真を複数枚投稿。平成風のピンクの背景で撮影されたプリクラでは、顔の横に両手を掲げたポーズで莉那と写ったプリクラを公開している。またピンク色に「LOVE」と描かれた背景では、口の横に人差し指をあてたポーズのプリクラも披露している。
ここの投稿にファンから「日常投稿嬉しい」「平成プリの雰囲気最高」「そっくりで可愛い」「ビジュ良すぎ」「プリクラ盛れすぎてて羨ましい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人インフルエンサー「ビジュ良すぎ」そっくり妹と2ショット
◆流那、妹・森元莉那とのプリクラ公開
流那は「昨日と今日」とつづり、写真を複数枚投稿。平成風のピンクの背景で撮影されたプリクラでは、顔の横に両手を掲げたポーズで莉那と写ったプリクラを公開している。またピンク色に「LOVE」と描かれた背景では、口の横に人差し指をあてたポーズのプリクラも披露している。
◆流那の投稿に反響
ここの投稿にファンから「日常投稿嬉しい」「平成プリの雰囲気最高」「そっくりで可愛い」「ビジュ良すぎ」「プリクラ盛れすぎてて羨ましい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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