この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？まさかの結末にびっくりすること間違いなし...！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？
意外と難しいこのクイズ。
「️🎩💃🌌📝⁉️」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？
ヒントは、まさかの結末にびっくりすること間違いなしのミュージカル作品です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「『ピガール狂騒曲』〜シェイクスピア原作「十二夜」より〜」でした！
踊り子や、満天の星を表す絵文字から、宝塚歌劇作品「『ピガール狂騒曲』〜シェイクスピア原作「十二夜」より〜」であることがわかります。
この作品は、パリの歓楽街が舞台となっています。
「〜シェイクスピア原作「十二夜」より〜」という副題の通り、イギリスの劇作家「ウイリアム・シェイクスピア」が描いた喜劇『十二夜』を基にした物語ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部