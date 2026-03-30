この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？まさかの結末にびっくりすること間違いなし...！

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？

意外と難しいこのクイズ。

「️‍🎩💃🌌📝⁉️」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？

ヒントは、まさかの結末にびっくりすること間違いなしのミュージカル作品です！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「『ピガール狂騒曲』〜シェイクスピア原作「十二夜」より〜」でした！

踊り子や、満天の星を表す絵文字から、宝塚歌劇作品「『ピガール狂騒曲』〜シェイクスピア原作「十二夜」より〜」であることがわかります。

この作品は、パリの歓楽街が舞台となっています。

「〜シェイクスピア原作「十二夜」より〜」という副題の通り、イギリスの劇作家「ウイリアム・シェイクスピア」が描いた喜劇『十二夜』を基にした物語ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部