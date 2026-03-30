この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？まさかの結末にびっくりすること間違いなし...！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？

意外と難しいこのクイズ。

「️‍🎩💃🌌📝⁉️」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？

ヒントは、まさかの結末にびっくりすること間違いなしのミュージカル作品です！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。