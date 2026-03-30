ピロ水氏が手がける「はにかみ彼女」よりオリキャラ「冥加皐希」がバニーガール姿で1/6スケールフィギュア化！Hanabeeから11月発売
【冥加皐希 バニーガールVer. illustration by ピロ水】 11月 発売予定 価格 通常版：20,680円 豪華版：23,650円
フィギュア本体
台座
＜購入特典＞
色紙
＜豪華版特典＞
グリッターアクリルブロック
(C)ピロ水/まほ～びん
海外のホビーメーカー「Hanabee」は、フィギュア「冥加皐希 バニーガールVer. illustration by ピロ水」を11月に発売する。価格は通常版が20,680円、豪華版が23,650円。
本製品は、イラストレーターのピロ水氏が手がける「はにかみ彼女」より、オリジナルキャラクター「冥加皐希」のバニーガール姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。
紫色のバニースーツに身を包み、満面の笑みを見せる冥加皐希をフィギュア化しており、グラマラスな身体や、赤色のソファーに足を組んで座る様子を見事に表現している。
また購入特典として「色紙」が付属するほか、豪華版では「グリッターアクリルブロック」が付属する。
「冥加皐希 バニーガールVer. illustration by ピロ水」仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約220mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容
フィギュア本体
台座
＜購入特典＞
色紙
＜豪華版特典＞
グリッターアクリルブロック
(C)ピロ水/まほ～びん
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。