【冥加皐希 バニーガールVer. illustration by ピロ水】 11月 発売予定 価格 通常版：20,680円 豪華版：23,650円

海外のホビーメーカー「Hanabee」は、フィギュア「冥加皐希 バニーガールVer. illustration by ピロ水」を11月に発売する。価格は通常版が20,680円、豪華版が23,650円。

本製品は、イラストレーターのピロ水氏が手がける「はにかみ彼女」より、オリジナルキャラクター「冥加皐希」のバニーガール姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。

紫色のバニースーツに身を包み、満面の笑みを見せる冥加皐希をフィギュア化しており、グラマラスな身体や、赤色のソファーに足を組んで座る様子を見事に表現している。

また購入特典として「色紙」が付属するほか、豪華版では「グリッターアクリルブロック」が付属する。

「冥加皐希 バニーガールVer. illustration by ピロ水」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約220mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体台座＜購入特典＞色紙＜豪華版特典＞グリッターアクリルブロック

(C)ピロ水/まほ～びん

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。