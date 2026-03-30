京都府南丹市で小学5年生の男子児童が登校することなく、そのまま行方不明になって、30日で1週間です。学校と同じ町内の山中ではリュックサックがみつかりましたが、依然として男子児童の行方はわかっていません。

男子児童のリュックサックが見つかった現場から中継です。

男子児童の行方がわからなくなって、30日で一週間が経過しました。規制線の奥のエリアで29日午前、男子児童の通学用のリュックサックが見つかったとみられています。

30日も警察による捜索が、このエリアで重点的に行われました。

先週23日月曜日、京都府南丹市園部町で、市立園部小学校5年生の安達結希くん（11）が、卒業式に出席するため、父親が車で学校のすぐ近くまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっています。

これまで有力な手掛かりは得られていませんでしたが、29日午前、小学校から直線距離で3キロほど離れた園部町の山中で、行方不明当時、結希くんが背負っていた「ランリュック」と呼ばれる黄色の通学用鞄を、親族が発見しました。

警察によりますと、結希くんは、身長およそ135センチのやせ型で、黄色の帽子をかぶり、胸に「84」と書かれた灰色のトレーナーなどを着ていたということです。

警察や消防は、延べ500人以上の捜索隊を現場に投入し、周辺での聞き込みなどを続け、 結希くんについての情報提供を呼びかけています。

──リュックが見つかった場所というのは、どのような場所なんですか？

園部町の中心からはおよそ3キロほど離れていまして、周囲には田んぼや山あいの風景が広がっています。

ただ確認したところ、この辺りには街灯などは確認できず、このあと日が落ちると真っ暗になるものとみられています。

そして小学校のある辺りからこの場所まで実際に歩いてみたのですが、大人の足で歩いておよそ50分で、仮に小学生の結希くんが、この場所まで自分の足で歩いたことを想像しますと、さらに多くの時間を要したことが想像できます。

その道中には駐在所や郵便局などもあり、建物には防犯カメラもついていましたが、ここまでに結希くんの通学用のリュックサック以外、有力な手がかりがほとんどみつかっていないということで、警察は引き続き情報提供を呼びかけています。

【情報提供】京都府警南丹署 生活安全課 0771-62-0110