エクセル下地に待望のピンク系♡素肌感を格上げするラベンダーピンク新発売

エクセルの人気オールインワン下地「モチベートユアスキン」に、待望の新色が仲間入り♡今回登場するのは、血色感と透明感を同時に叶える“ラベンダーピンク”。スキンケア感覚で使える軽やかなテクスチャーと、1本でベースメイクが完成する手軽さで話題のアイテムです。毎日のメイクをもっと楽しく、もっと自分らしく仕上げてくれる注目の新作をチェック♪

新色ラベンダーピンクの魅力

新色「ＭＴ０２（ラベンダーピンク）」は、ほんのり青みを感じる絶妙なピンクカラー。血色感を与えながら、くすみを自然に補正し、透明感のある肌印象へと導きます。

ラベンダーのニュアンスをプラスすることで、甘すぎず大人っぽい仕上がりに。

ナチュラルなのにしっかりトーンアップし、素肌がきれいになったような“むきたまご肌”を演出します♡

キスミー フェルム数量限定♡春色ルージュでやわらか血色リップ

1本で叶う多機能ベースメイク

「モチベートユアスキン」は、化粧下地・UVケア・ライトファンデーションの役割を1本に凝縮したオールインワンタイプ。

毛穴やくすみをカバーしながら、瞬間密着フィルター処方でなめらかな仕上がりをキープ。

さらに皮脂崩れと乾燥崩れをダブルで防ぎ、美しい状態が長時間続きます。

美容液89％*5配合で、みずみずしい使い心地も魅力。忙しい朝でも、これ1本で簡単にベースメイクが完成します♪

*5 仕上がり効果粉末を除く成分

カラー展開＆商品詳細

エクセルモチベートユアスキン

価格：1,980円(税込)

■発売日：2026年3月30日（メーカー出荷日）※購入可能日は各店舗により異なります。

■先行販売：2025年3月16日よりエクセル公式オンラインショップ、Amazonにて先行販売

■カラー展開



ＭＴ０１（ブライトベージュ）：自然になじむベージュカラー



ＭＴ０２（ラベンダーピンク）：くすみを補正する血色感ピンク

その日の気分や仕上がりに合わせて使い分けるのもおすすめです♡

毎日使いたくなる優秀下地

素肌を“隠す”のではなく“活かす”エクセルの新作下地は、忙しい毎日に寄り添う頼れる存在♡軽やかな使い心地でありながら、しっかり美肌見せを叶えてくれるのが魅力です。新色ラベンダーピンクで透明感と血色感をプラスして、ワンランク上のナチュラル肌へ。毎日のベースメイクに取り入れて、自信あふれる素肌を楽しんでみてください♪