花田優一、妹・白河れいとの兄妹2ショットに反響「そっくり！」「初めて見た」「美男美女」 両親は貴乃花光司＆河野景子
元横綱・貴乃花光司、元フジテレビアナウンサー・河野景子元夫婦の長男で靴職人・タレントの花田優一が29日、自身のインスタグラムを更新。妹で俳優・タレントの白河れいとの兄妹2ショットを披露した。
【写真】「そっくり！」「初めて見た」「美男美女」花田優一＆白河れいの兄妹2ショット
この日、れいが出演したPARCOプロデュースの舞台『プレゼント・ラフター』が千秋楽を迎えたことを受け、優一は「全国各地より白河れい出演『プレゼントラフター』をご観劇賜りました皆様に、心より御礼申し上げます。今後とも白河れいに対し、変わらぬご指導ご鞭撻ならびにご支援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます」と、妹愛をにじませながら自分事のようにあいさつ。
また、観劇した感想についても「誇らしかったぞっ」と記した。
コメント欄には「初めて見たこの2人の2ショット」「そっくり！そしてママにもそっくり」「やはり兄妹 似てるわ」「お2人ともお顔がお美しいこと！」「美男美女」「お2人の笑顔素敵です」「仲良しですね！」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「そっくり！」「初めて見た」「美男美女」花田優一＆白河れいの兄妹2ショット
この日、れいが出演したPARCOプロデュースの舞台『プレゼント・ラフター』が千秋楽を迎えたことを受け、優一は「全国各地より白河れい出演『プレゼントラフター』をご観劇賜りました皆様に、心より御礼申し上げます。今後とも白河れいに対し、変わらぬご指導ご鞭撻ならびにご支援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます」と、妹愛をにじませながら自分事のようにあいさつ。
また、観劇した感想についても「誇らしかったぞっ」と記した。
コメント欄には「初めて見たこの2人の2ショット」「そっくり！そしてママにもそっくり」「やはり兄妹 似てるわ」「お2人ともお顔がお美しいこと！」「美男美女」「お2人の笑顔素敵です」「仲良しですね！」など、さまざまな反響が寄せられている。