フリーアナウンサーの中村江里子（57）が30日、自身のインスタグラムを更新。新しい愛車候補について伝えた。

昨年9月から期間限定でイタリア・ミラノに移住している中村は「数ヶ月後にはパリに戻ります」と報告。「子供達もいましたし、次女の試合や買い出し含めて活躍していた車は一旦ミラノに来る時に手放しました」と愛車事情を振り返った。

そして「車が重量車両カテゴリーに入ってしまいパリでの路駐の駐車料金やもし1分でも時間が過ぎてしまった時の罰金がものすごい値段だったこともあり」と回想。「というわけで戻ったら、こんな車も良いなあって」と、試乗したことを伝えた。

その車は「なんと！！！！前面ドアから乗降する超小型車」とビックリ。「これは戦後1950年代にヨーロッパで人気だったBMWのバブルカーと呼ばれていた超小型自動車のレトロな魅力を再現して作られた車」と解説した。

「最初はあまりに中もシンプルで恐々運転」と、超小型電気自動車（EV）マイクロリーノとの“2ショット”や、夫でフランス人実業家・シャルル・エドゥアール・バルト氏らが乗り込んだ様子を写真や動画でアップ。「買い出しや次女の送迎くらいなら良いでしょう？」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「素敵な車」「デザインもいい」「実は2人も乗れるなんて驚きです」「ゴーカートみたいですね」「イセッタ現代版ですね かわい〜」などの声が集まった。