春休み都内各所で混雑　JR大井町直結の施設では都内初出店の寿司店で平日も60組待ち　スタバ“初”のドッグフレンドリー店舗も

東京都心では桜が満開に。この週末はお花見日和となりました。

一方、春休み真っただ中、謎の大行列が。

その先にあったものとは。

東京都内を走る電車の窓から見えたのは、建物の周囲を埋め尽くすほどの大行列です。

階段にも人、人、人と大混雑。

一体ここはどこ？春休みの週末、都内各地に謎の大行列が出現しました。

週末にソメイヨシノの満開が発表された、東京都心。

桜の名所・上野公園にも多く人が訪れていました。

歩けば肩と肩がぶつかりそうになるほどの大混雑です。

桜の名所・目黒川の最寄り駅、中目黒では警備員がロープを張り規制を行っていました。

桜並木が続く川沿いの道は、花見客でぎゅうぎゅう詰め状態でした。

一方この週末、大混雑となったスポットがあります。

駅から人の流れが止まることなく続き、その先では長い行列ができていました。

これは品川駅から1駅隣にある、27日にオープンした、大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」。

オープン初日は約5000人の大行列も。

高層ビル2棟を中心に構成され、食事やショッピングなどが楽しめる商業施設となっています。

路面電車をモチーフにした日本初のサウナも登場。

目線の先には山手線の車両基地があり、まさに電車づくしの空間となっています。

マグロやエビなど盛りだくさんな寿司。

都内初出展なのが「廻鮮寿司 塩釜港」です。

30日のランチタイムは60組待ちと、平日ですが人気ぶりがうかがえます。

店一番のオススメは塩釜港直送の本マグロを使った大トロ、中トロ、赤身の3貫のセット。

さらに、光り物3点盛りはワンコインでお釣りがくるお得な盛り合わせです。

一方、精肉店にずらりと並んでいるのはブランド和牛の塊。

こちらの店では注文が入ってから肉をカット。

しかも、切りたての肉を外にあるセルフバーベキューエリアで焼いて食べることができます。

お得な焼き肉セットなどもあり、家族みんなで手ぶらバーベキューが楽しめるといいます。

さらに、ワンちゃんもOKな芝生エリアもあります。

また、スターバックスコーヒーの店内には、ワンちゃん用の飲み水を無料で提供するうれしいサービスも。

レギュラー店舗では初の“ドッグフレンドリー”です。

ソメイヨシノが満開を迎えた東京都心。

心配されるのが31日からの天気です。

ほぼ毎日傘マークがつく空模様。

特に31日は、満開の桜の花びらが散ってしまわないか心配されるほどの雨と強い風が吹き荒れる見込みで、関東でも警報級の雨に警戒が必要です。

週末にかけて降り続く雨。

来週からの入学式を前に桜が散ってしまう恐れも。

しかし、散った桜も千鳥ケ淵や目黒川では“花いかだ”となり絶景をもたらしてくれます。