「ディズニーストア」ミッキーのパン屋さんに新作！ クロワッサン型ポーチ付き“エコバッグ”など展開
「ディズニーストア」は、4月3日（金）から、ミッキーマウスのパン屋さんをテーマにした新コレクション「MICKEY’S BAKERY」を、全国の店舗で順次発売。一部店舗および公式オンラインストアでは、3月31日（火）より、先行販売を順次開始する。
【写真】本物そっくり！ 「エコバッグ」や「クッション」など商品一覧
■本物のパンのようなデザイン
今回発売される「MICKEY’S BAKERY」は、“おしゃれでスタイリッシュなパン屋さん”をコンセプトに、クロワッサンを抱えるミッキーや、ミッキーアイコンをモチーフにしたパンの描き起こしアートを用いたコレクション。
おなじみのアイテム「ぬいぐるみキーチェーン」は、ミッキーやパンに加え、ドナルドダックやグーフィーが用意され、ドナルドがパンを焦がしてしまったり、グーフィーが大きなホットドッグを作って喜んだりと、それぞれの愛らしい表情にも注目だという。
また、トーストのアートを大胆にあしらったミッキーのぬいぐるみ付き「ブランケット」や、クロワッサンモチーフのポーチに入れて持ち歩ける「エコバッグ」が登場。いずれも、こんがりとした焼き色や、具材の質感などを細かく表現した、本物のパンのようなデザインとなっている。
【写真】本物そっくり！ 「エコバッグ」や「クッション」など商品一覧
■本物のパンのようなデザイン
今回発売される「MICKEY’S BAKERY」は、“おしゃれでスタイリッシュなパン屋さん”をコンセプトに、クロワッサンを抱えるミッキーや、ミッキーアイコンをモチーフにしたパンの描き起こしアートを用いたコレクション。
また、トーストのアートを大胆にあしらったミッキーのぬいぐるみ付き「ブランケット」や、クロワッサンモチーフのポーチに入れて持ち歩ける「エコバッグ」が登場。いずれも、こんがりとした焼き色や、具材の質感などを細かく表現した、本物のパンのようなデザインとなっている。