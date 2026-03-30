大学入試の実施ルールを検討する文部科学省の実務者協議会が、入学の前年秋から始まる「年内入試」で面接を必須とする方針を固めたことがわかった。

受験生の早期囲い込みを狙い、主に学力試験で合否判定する年内入試が増えており、歯止めをかける。

年内入試は「総合型選抜（旧ＡＯ入試）」や「学校推薦型選抜」の通称で、面接や書類審査で受験生の意欲や適性などをみて合否判定する。文科省が実務者協議会の議論を受けて定める「大学入学者選抜実施要項」は、大学個別の学力試験は「２月１日から」としてきたが、近畿大など関西の私立大では数十年前から年内入試で学力試験を実施。首都圏でも東洋大が一昨年、事実上学力試験で選抜する年内入試を導入し、早期に合格を確保したい受験生の心理をとらえて延べ約２万人の志願者を集めるなど、ルールは形骸化していた。

協議会は高校や大学関係者らで構成。大学が年内入試を実施する場合には対面またはオンラインで面接を実施するよう、文科省の実施要項に明記するよう求める。

ただ、受験生への影響を考慮し、これまで面接を課さない年内入試を行ってきた大学に限り２年間の猶予を設け、２０２８年度実施の入試からの適用とする。文科省は６月にも、改定実施要項を全国の大学に通知する見込みだ。

学力試験を課す年内入試の広がりを受け、文科省は昨年、書類審査に加え、小論文や面接など複数の評価方法を組み合わせることを条件に、学力試験実施の容認に転じた。しかし、昨年１１月に行われた東洋大の年内入試は面接を実施せず、学力試験に２００点を配点した一方、書類審査や小論文の配点は計２０点にとどめるなど、高校側からは「学力試験で合否を判断する一般入試の前倒しだ」との指摘が上がっていた。