３０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、今季からメジャーに移籍したブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）と、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２９日（日本時間３０日）、そろってホームランを放ったことを報じた。

本拠地・アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場した岡本は開幕からの２戦は本塁打こそ出ていなかったが、８打数３安打の打率３割７分５厘でチームの２連勝発進に貢献していた。３点リードした４回先頭の２打席目に、１ボールから先発右腕・モラレスの９６・４マイル（約１５５・１キロ）直球を振り抜くと、逆方向の右翼席にメジャー１号となるソロを運んだ。打球速度は１１０・４マイル（約１７７・７キロ）、飛距離４２０フィート（約１２８メートル）、打球角度２５度。メジャー１３打席目にして出た１号ソロとなった。

コメンテーターで出演の野球評論家・デーブ大久保氏は「岡本和真選手のバッティングは日本の時と何一つ変えてないです」と発言。

「まずメンタル的な強さ。僕が５年前にジャイアンツのコーチをやった時にすごい政財界の方々とのパーティーがあったんですね。なんの物怖じもせず、ボケたギャグを言うんです」と振り返ると「と言うことはメジャーに行っても自分自身でいれるんだ、この人はって思った」と続けた。

その上で「去年夏までは日本の野球はボールが飛ばないって言われた。取材していろいろ調べたら、反発係数を低めに設定していた。これはまずいと夏以降は数値を高くしたんです。何が言いたいかと言うと、飛ばないボールで必死に打ってた昨年から基本的に日本よりボールが飛ぶメジャーリーグに来て、力まないってこと。それで自分のスイングができるんです。自分のスイングをしっかりすれば、どこでも入るっていう余裕があるんです」と説明していた。