大相撲で現役を引退した元力士による１日限りのトーナメント「ヤメ力士超相撲」の発表記者会見が３０日、都内で開かれ、元関脇・豊ノ島や元小結・臥牙丸ら元幕内８人が出席した。

６月６日に東京・立川市にあるアリーナ立川立飛で開催され、優勝賞金は１００万円が用意されている。大会には把瑠都（元大関）、豊ノ島、臥牙丸、松鳳山（元小結）、豊山（元幕内）、旭大星（元幕内）、大翔鵬（元幕内）、東龍（元幕内）、大喜鵬（元幕内）に加え、２３日に現役引退が発表されたばかりの英乃海（元幕内）の出場も決まった。

参加力士のスカウトなどを行った豊ノ島は「何度か相撲を国技館に見に行って、現役力士を見ていると、やっぱり輝いていて、かっこいいなと思った。もう一度自分もあの時のように輝いてみたいなと思って、出場することを決めた。狙うのは優勝一択」と意気込んだ。

電撃参戦が決まった英乃海は「豊ノ島さんのＹｏｕＴｕｂｅでヤメ力士を募集しているのを見て、おもしろそうな企画だなと思っていたところ、現役引退の報道が流れた直後にお話をいただいて、参加することになった。ついこの間まで現役だったので、皆さんの期待にお応えできるように優勝目指して頑張る」と語った。