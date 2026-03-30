２０２６年の関東大学サッカーリーグは、４月４日に開幕する。関東大学サッカー連盟は３０日、リーグ戦開幕前の記者会見を都内で行った。会見には連盟の役員、１部に所属する各大学の主将が参加。筑波大は授業の兼ね合いで、ＧＫ入江倫平が代理で出席した。

関東大学サッカーのリーグ戦は今年で１００回の節目を迎える。三笘薫（筑波大）、上田綺世（法大）ら、同リーグから後に日本代表へ羽ばたいていった選手は多くおり、渡辺真人副理事長は「（リーグ戦）１００回目の今年はＷ杯イヤー。数多くの大学から代表選手、Ｊリーガーが育っているが、開幕から白熱した戦いになることを祈っている。関東のトップを目指すだけでなく、日本一、そして世界を目指して、開幕戦から激しい試合を戦っていただきたい」と期待を寄せた。

昨季は筑波大が優勝。全日本大学選手権との２冠を達成した。各大学からのマークも激しく、昨季の得点王で、筑波大に最後及ばず２位で終わった国士舘大のＦＷ本間凜は「全大学を意識しているが、去年は筑波大学さんにインカレ含めて３敗している。一番意識している」とリベンジを誓っていた。

◆各大学の意気込み

筑波大・入江倫平「筑波大の特徴は選手、スタッフ含めて、１人１人の特徴によってチームスタイルが変わること。去年に引き続き、１戦１戦を大事に、優勝を目指す」

国士舘大・本間凜（川崎内定）「日頃から強度の高い練習が出来ているので、攻守において切れ目のないサッカーができる。今年は１００回目。故・大沢（英雄）先生が目指していたリーグ１０回目の優勝を目指して頑張りたい」

明大・桑原陸人「球際、切り替え、運動量をベースとしたハイプレス、ショートカウンターが強み。今年の目標は２年ぶりのリーグ優勝はもちろん、部員全員が立場に関係なく、日々全力で取り組み、運営や応援を含めて、他大学の見本となる存在を目指す」

東海大・中山竜之介「下級生のパワフルさ、４年生のまじめさのバランスがうまく取れているのが、今年のチームの良さ。チームのスピリットの耐えて勝つこと、今年のスローガンである『闘争』、戦う部分に注目いただければ」

日大・平尾勇人（東京Ｖ内定）「攻守において走力を生かし、対戦相手に応じて戦い方を変えられるのが今年の特徴。ピッチ内外で他大学を圧倒し、関東チャンピオンになりたい」

日体大・井上斗嵩（つかさ）「全員が攻守において、常にアグレッシブにハードワーク出来る。常にチャレンジャー精神を忘れず、優勝を目指して、勝利に貪欲に戦いたい」

桐蔭横浜大・細川楓「切り替え、球際、ハードワークを基本として、１人１人の個性が強いので、そこを生かした戦術にとらわれないサッカーで戦っていきたい。優勝を目指し、日々サッカーできることに感謝しながら戦う」

東洋大・篠原佑岳（ゆうだい）「ハードワークでき、その中でもボールを保持しながら常に最短ルートでゴールを目指す。年間を通して強いチームを作り、どのチームよりも泥臭く関東リーグ優勝を目指す」

中大・常藤奏（柏内定）「チームのために戦う（ユニホームの色の）金茶スピリットを胸に、チーム全員がアグレッシブに最後まで戦いきる。リーグ優勝目指してチーム全員で頑張りたい」

駒大・三浦翔遼人（はるひと）「縦に速いスタイルでハイプレスを行い、学生らしく『謙虚、感謝、素直に』戦うのが特徴。２部リーグ優勝した勢いのまま、１部リーグでも優勝を目指す」

早大・鈴木大翔「相手よりも泥臭く戦って走ることがチームの特徴。リーグ優勝目指す」

法大・島田春人「今年のチームは元気で明るく勢いがある。その勢いを持って優勝したい」