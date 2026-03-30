外出時のネット環境、約６割がフリーＷｉ−Ｆｉ利用も課題浮き彫り「セキュリティ面への不安」回答相次ぐ

株式会社ＡＬＬ ＣＯＮＮＥＣＴのグループ会社である株式会社Ｌｉｎｋ Ｌｉｆｅは、Ｂｒｏａｄ ＷｉＭＡＸにおいて、２０〜６０代男女５００人を対象に「外出時のインターネット利用実態」に関するアンケート調査を実施した。カフェや移動中、外出先におけるネット利用の実態や、フリーＷｉ−Ｆｉの利用状況・不満点などを明らかにし、現代の“外出時のネット環境”における課題を明らかにした。

外出時のインターネットを利用時間を調査したところ、最も多い回答は「３時間未満（６０．２％）」。一方で、「３〜６時間（２８．８％）」と「６時間以上（１１．０％）」を合わせると、約４割が３時間以上、外出先でインターネットを必要としていることが分かった。

続いて、外出時のフリーＷｉ−Ｆｉの利用について調査したところ、半数以上が「利用する（５６．４％）」と回答した。

さらに外出時にフリーＷｉ−Ｆｉを利用する人に対し、フリーＷｉ−Ｆｉに関して不便・不満に感じることを調査したところ、「通信速度が遅い」「接続が不安定」「ログインや利用制限が面倒」「セキュリティに不安がある」といった回答が多く見られた。また、「無料なので仕方ないと思っている」といった回答も一定数見られた。

一方、外出時にフリーＷｉ−Ｆｉを利用していない人に対し、利用しない理由を調査したところ、「セキュリティ面への不安」を理由に利用を控えている人が多く、フリーＷｉ−Ｆｉは利便性がある一方で、安心して利用できる通信手段としては課題を感じている人も一定数存在していることが分かった。