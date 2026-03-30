◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との世紀の一戦が行われる５月２日の東京ドーム興行が、前回２年前のドーム興行を上回る観客動員数になることが確実となった。大橋ジムの大橋秀行会長（６１）が３０日、明かした。

大橋会長は、チケットの応募数について「ほぼない。かなりの数（の応募が）来ている。当日、フルハウスは間違いない」と明言。２４年５月６日に東京ドームで井上がルイス・ネリ（メキシコ）を６回ＴＫＯで下した４大世界戦興行は４万３０００人を動員したが、「今までで一番すごい。２年前とは比べものにならない」と話した。