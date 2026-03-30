栃木県那須町の那須ワールドモンキーパークが開園３０周年記念イベントを開催決定　Ｕ字工事がスペシャルステージ

栃木県那須町にある那須ワールドモンキーパークが４月５日（日）に開園３０周年を迎えるあたり、記念日限定イベントや、限定キャンペーンを実施することが決定した。実施する内容は以下の通り。

【Ｕ字工事 スペシャルステージ】

栃木のスターＵ字工事を招き、栃木名産の豪華景品が当たるじゃんけん大会や、スペシャルステージで３０周年を盛り上げる。

日時：４月５日（日） １０：００〜

【近隣市町村民入園半額】

感謝の気持ちを込めて．．．開園記念日の４月５日（日）は、近隣市町村民の皆様は入園半額に。

対象地域：栃木県 那須町、那須塩原市、大田原市、矢板市

福島県 白河市、西郷村

【バナナ３０本プレゼント】

サルといえばバナナということで、先着３０名様限定でバナナをプレゼント。

【イベント】

・吹き矢体験チャレンジ

飼育員になりきっての吹き矢体験。

時間：１４：００〜

・モンキー総選挙２０２６ 優勝ザルの名刺をプレゼント

３月１日から３月３１日に、園内で皆様からの投票を募集していたモンキー総選挙。

１８種類の中から１位に選ばれたサルの名刺をプレゼント（３００枚限定）。