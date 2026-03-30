栃木県那須町の那須ワールドモンキーパークが開園３０周年記念イベントを開催決定　Ｕ字工事がスペシャルステージ

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　栃木県那須町にある那須ワールドモンキーパークが４月５日（日）に開園３０周年を迎えるあたり、記念日限定イベントや、限定キャンペーンを実施することが決定した。実施する内容は以下の通り。

　【Ｕ字工事　スペシャルステージ】

　栃木のスターＵ字工事を招き、栃木名産の豪華景品が当たるじゃんけん大会や、スペシャルステージで３０周年を盛り上げる。

　日時：４月５日（日）　１０：００〜

　【近隣市町村民入園半額】

　感謝の気持ちを込めて．．．開園記念日の４月５日（日）は、近隣市町村民の皆様は入園半額に。

　対象地域：栃木県　那須町、那須塩原市、大田原市、矢板市

　　　　　　福島県　白河市、西郷村

　【バナナ３０本プレゼント】

　サルといえばバナナということで、先着３０名様限定でバナナをプレゼント。

　【イベント】

　・吹き矢体験チャレンジ

　　飼育員になりきっての吹き矢体験。

　　時間：１４：００〜

　・モンキー総選挙２０２６　優勝ザルの名刺をプレゼント

　　３月１日から３月３１日に、園内で皆様からの投票を募集していたモンキー総選挙。

　　１８種類の中から１位に選ばれたサルの名刺をプレゼント（３００枚限定）。