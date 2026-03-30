栃木県那須町の那須ワールドモンキーパークが開園３０周年記念イベントを開催決定 Ｕ字工事がスペシャルステージ
栃木県那須町にある那須ワールドモンキーパークが４月５日（日）に開園３０周年を迎えるあたり、記念日限定イベントや、限定キャンペーンを実施することが決定した。実施する内容は以下の通り。
【Ｕ字工事 スペシャルステージ】
栃木のスターＵ字工事を招き、栃木名産の豪華景品が当たるじゃんけん大会や、スペシャルステージで３０周年を盛り上げる。
日時：４月５日（日） １０：００〜
【近隣市町村民入園半額】
感謝の気持ちを込めて．．．開園記念日の４月５日（日）は、近隣市町村民の皆様は入園半額に。
対象地域：栃木県 那須町、那須塩原市、大田原市、矢板市
福島県 白河市、西郷村
【バナナ３０本プレゼント】
サルといえばバナナということで、先着３０名様限定でバナナをプレゼント。
【イベント】
・吹き矢体験チャレンジ
飼育員になりきっての吹き矢体験。
時間：１４：００〜
・モンキー総選挙２０２６ 優勝ザルの名刺をプレゼント
３月１日から３月３１日に、園内で皆様からの投票を募集していたモンキー総選挙。
１８種類の中から１位に選ばれたサルの名刺をプレゼント（３００枚限定）。