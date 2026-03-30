通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間再び１０％台に上昇、介入リスク高まる 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間再び１０％台に上昇、介入リスク高まる

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間再び１０％台に上昇、介入リスク高まる



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 10.10 9.28 7.55 9.63

1MO 10.05 7.87 8.45 8.48

3MO 9.87 7.41 8.60 8.33

6MO 9.81 7.26 8.80 8.30

9MO 9.78 7.31 8.89 8.35

1YR 9.66 7.37 8.94 8.35





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.57 13.37 9.75

1MO 8.99 12.03 8.73

3MO 9.45 11.23 8.52

6MO 9.63 10.88 8.49

9MO 9.72 10.74 8.57

1YR 9.71 10.60 8.60

東京時間16:35現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間と１カ月が１０％台に乗せている。スポット市場でドル円は一時160.40台まで上昇した。市場で介入警戒感が高まるなかで、三村財務官が、この状況続けばそろそろ「断固たる措置」必要になる、照準は全方位 、と従来よりも語調を強めて円安をけん制した。これを受けて、スポット相場は159円台半ばへと下落。オプション市場では短期的な円高ヘッジ需要が増加しているもよう。

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