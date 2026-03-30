【高松宮記念】サトノレーヴが史上2頭目の連覇！王者が強さを証明し、我が世の春を謳歌



サトノレーヴが史上2頭目の連覇（c）SANKEI

「勝って欲しい馬と勝ちそうな馬」――今年の高松宮記念、そんな2頭が上位人気を最後まで争っていたように思う。

「勝って欲しい」という願いを込められていたのはナムラクレア。今年で7歳、これが引退レースとなる彼女は高松宮記念に4歳から3年連続で挑んですべて2着に惜敗。

2歳時からスプリント重賞を勝ってきた彼女が唯一届かなかったGIタイトルをラストランで飾りたい。

かつての主戦騎手、浜中俊が1年半ぶりに手綱を取るということもドラマ性があり、多くのファンが彼女の単勝馬券を握りしめていた。

一方、「勝ちそうな馬」とされたのが昨年のこのレースの覇者であるサトノレーヴ。

勝ち星から1年ほど遠ざかっているとはいえ、世界を股にかけて走り毎回のように上位に食い込んできたように地力はメンバー随一。

史上2頭目となる連覇を目指して鞍上にクリストフ・ルメールを呼び寄せたことでその人気に拍車をかけ、支持する声が増えていった。

そんな7歳の牝馬と牡馬が今年の高松宮記念の人気を最後まで分け合った。

「勝って欲しいのはナムラクレアだけど、勝ちそうなのはサトノレーヴ......」というファン心理がこの2頭を単勝3倍台後半から4倍前後のオッズで並ばせた。

最終的にサトノレーヴが単勝3.5倍の1番人気、ナムラクレアが4.0倍の2番人気となったが、複勝オッズではナムラクレアの方が人気に推されるなど、最後までこの2頭が主役を争っていたことがよくわかる。

悲願の達成か、それとも最強の証明か......そんな2つの願いが掲げられたまま、今年の高松宮記念はスタートが切られた。

3年前のスプリンターズSの覇者で2頭と同じ7歳馬のママコチャがやや出遅れた以外、五分のスタートを切った各馬。

その中でも威勢よくハナに立って行ったのがインビンシブルパパ。

普段はダートの短距離戦を主戦場としている彼がピューロマジックやウインカーネリアンらを抑えて先頭に立つと、行けるだけ行ってしまおうと言わんばかりにリードを広げて、3コーナーに入る直前には2番手に5馬身近い差を付けるという短距離戦では珍しい大逃げを打つ形に。当然、前半の3ハロンは32秒5と過去10年で最も速い流れとなった。

この激流の中、サトノレーヴとナムラクレアはともに後方待機。細かい配置を言うと、サトノレーヴが外目を回りながらの9～10番手、ナムラクレアはそれよりもさらに後ろ、13～14番手という位置取りでレースの状況を眺めていた。

一見すると、いつもの2頭の位置取りに感じられたが...ナムラクレアの方は鞍上の浜中俊が少々焦っているようにも見えた。

2年前の夏からコンビを解消し、今回は久々のコンビ復活となったが、その空いた期間でナムラクレアがズブくなったためか、思うように位置を取りに行けず、前に付けていけなかった。

気が付けば前を行く馬たちに少し置いていかれ、スタート直後はもっと後ろにいたはずのママコチャがすぐそこまで迫ってきた。

一方のサトノレーヴは終始スムーズなレース運び。3コーナー過ぎから息が入ったことで馬自身にもスイッチが入ったか、直線を向いたところでは自らハミを取り、手前を替えていったほど。

これが初めての騎乗となったルメールも驚くくらいの反応の良さを見せて前を追いかけ始めた。

この3～4コーナーの動きが、2頭の明暗を分けたのは言うまでもない。

直線を向いた際、エンジン全開で追撃態勢に入っていたサトノレーヴは逃げ粘るインビンシブルパパらの先行勢を残り200mの時点で捕まえて先頭に立つと、内で粘るウインカーネリアンとパンジャタワーを引き離して差を広げていく。

一方、勝負所でモタついてしまったナムラクレア。

浜中の鞭に応えて懸命に追いすがるも、既に進路が狭くなった中で無理に馬群に突っ込むしかなく、必死で馬群を捌いて抜け出そうとしていたが、スムーズに動いたサトノレーヴとの差は広がるばかり。

ゴール直前、伏兵レッドモンレーヴが上がり3ハロン32秒5という豪脚で前を捕らえようと懸命に伸びてきたが、そのはるか2馬身前をサトノレーヴが走りそのままゴール。

史上2頭目となる高松宮記念連覇を果たした名スプリンターはこのレースで上がり3ハロン32秒4の末脚を記録。極上のキレ味を見せたその走りにはただただ感服するほかなかった。

「改めて、本当に強かったです」。インタビューでルメールは開口一番にこう答えた。ちょうど1年前、ナムラクレアの鞍上でサトノレーヴに敗れただけに、この馬の強さは誰よりも身に染みているに違いない。530キロというまるで弾丸のような馬体を誇るスプリンターは7歳になってもいまだ衰え知らず。スプリント界の王者が自分であることを自身の走りで見事に証明してみせた。

一方、王者の走りの前に屈したナムラクレアは6着。

上がり3ハロンの時計はメンバー3位、自己最速タイとなる32秒7を記録したが、それでも届かなかった。結果こそ残念ではあったが、自分の持てる力すべてを出し切った彼女は今、何を思うだろうか。

自らの走りで強さを証明した王者が勝ち名乗りを上げ、敗れた挑戦者は現役を去り、次のステージへと進む......今年の高松宮記念は春にふさわしい結果だと言えるだろう。



■文／福嶌弘