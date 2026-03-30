「やっと一緒に泣けるな」最終話でクール主人公が仲間と号泣…成長感じるクライマックスに「めっちゃ良いシーン」＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれてきた。

3月29日（日）に放送された最終話では、以前は悲しいことがあっても泣けなかった赤影（佐藤大樹）が、青影（木村慧人）と悲しみを共有する展開が描かれた。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】信長の死を悲しむ赤影＆青影

◆赤影が信長最期の願いを叶えに…

敵である幻妖斎（忍成修吾）らに連れ去られた信長を助けるべく、死闘を繰り広げた赤影たち。幻妖斎の部下たちを撃破するも、すでに致命傷を負わされていた信長は助からなかった…。

信長は最期に「この肉体は燃やせ。生まれた灰は肥やしとし、大地にまくのじゃ。その地に花が咲けば、それが儂じゃ。それだけは頼んだぞ」という言葉を遺し、赤影はこの願い通り彼の遺灰を持って大地にまいた。

青影もその様子を見守り、赤影が遺灰をまき終わると、辛そうな表情を浮かべる彼に「やっと一緒に泣けるな」と声をかける。

以前仲間の白影（加藤諒）を失っても青影と悲しみを共有できず、すれ違ってしまったことがある赤影。しかし今回は青影と寄り添いながら嗚咽を漏らして号泣し、赤影の変化が感じられる一幕となっていた。

赤影と青影が一緒に泣く展開に、SNS上の視聴者からは「赤影の涙にもらい泣き」「やっと悲しみを2人で分かち合えたね」「めっちゃ良いシーン」とコメントが寄せられていた。