【魁‼男塾COMPLETE DVD BOOK】 4月30日発売予定 価格：2,420円

（C）宮下あきら／集英社・東映アニメーション

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ぴあは、「魁‼男塾 COMPLETE DVD BOOK」を4月30日に発売する。版型はA4サイズBOX入り（DVD＋ブックレット)で、価格は2,420円。

「COMPLETE DVD BOOK」は、昭和を中心とした懐かしの人気アニメがお手頃価格で手に入る分冊シリーズ。最新刊では、「魁‼男塾」全34話と劇場版を全4巻、月1回ペースで届ける。DVDは10話分約4時間を収録し、16Pの保存版ブックレットでは各話ストーリー解説やチェックポイントを紹介。vol.1では主人公・剣桃太郎を演じた声優・堀秀行氏のインタビューが掲載されるほか、初公開となる設定画を多数収録する。

原作は1985年に「週刊少年ジャンプ」で連載がスタートした、宮下あきら氏による80年代を代表するバトル硬派漫画。昭和末期の1988年にはテレビアニメ化、さらには劇場版も制作された。全国から集められた不良少年たちが集まる‘男塾’を舞台に、死闘や超人的なスパルタ教育を通じて友情と真の“男”を磨くストーリーは、当時の男子たちに支持された。

また、本作の刊行を記念して、書店キャンペーンも決定。東京と大阪の書店6店舗限定で、オリジナルクリアファイルを数量限定でプレゼントする。

オリジナルクリアファイル（C）宮下あきら／集英社・東映アニメーション

「魁‼男塾COMPLETE DVD BOOK vol.1」

＜DVD収録回＞

※約4時間

第1話 自由と青春？ ここがウワサの男塾

第2話 爆走男塾！ 俺達の前を行く奴は許さねェ

第3話 E湯だな？ ここは男塾・油風呂の湯

第4話 六本木ナンパ戦争！ ガイジンには負けられない

第5話 今度は戦争だ？ あぶない塾長江田島の 仁義なき戦い

第6話 大相撲男塾場所 おちこぼれ椿山VS鬼横綱

第7話 何するものゾ2号生 年上だからってエバんなよ!!

第8話 男塾サファリパークに行く 百獣の王はオレ達だ!!

第9話 塾長恐怖の思いつき オマエら明日から丸坊主だァ!!

第10話 2号生の逆襲 年下のくせにナメんなョ

＜ブックレット内容＞

・TVシリーズ第1～10話のストーリーや見どころをCHECK！

・キャラクター紹介＆設定画集

剣桃太郎、富樫源次 ほか

・ゲストキャラクター設定画集

・キャストインタビュー 堀秀行（剣桃太郎役）

・『男塾』マニアたちによるリレーコラム①

・剣桃太郎の視聴者お悩み相談⁉

次回予告コレクション①

書店キャンペーン実施店舗

【東京】

紀伊國屋書店 新宿本店

書泉ブックタワー

書泉グランデ

明屋書店 中野ブロードウェイ店

【大阪】

旭屋書店 なんば CITY 店

紀伊國屋書店 梅田本店

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