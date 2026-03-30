今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、引き続き中東情勢と原油相場を意識する展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円２０～１６０円２０銭。



この日は日本時間の早朝に一時１６０円４７銭近辺と約１年８カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。中東情勢の緊迫化を背景に、時間外の原油相場が１バレル＝１０３ドル台まで上昇し、「有事のドル買い」が優勢となった。ただ、政府・日銀による為替介入への警戒感も台頭し、夕方にかけ１５９円５０銭台へ円高に振れた。今晩から明日にかけても、中東情勢と原油を意識する展開となりそうだ。今晩はパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が討論会に出席するほか、ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁に発言機会がある。明日は３月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。



出所：MINKABU PRESS