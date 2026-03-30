Snow Manの公式Xが、『BANG!! MAGAZINE』としてメンバーごとのビジュアルと「BANG!!」にちなんだ質問への回答を連日公開。

【写真】Snow Manメンバー9人分の『BANG!! MAGAZINE』（全9枚）

岩本照から深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介までの9人分が出揃い、注目を集めている。

■個性あふれる衣装にも注目集まるソロビジュアル

公開されたビジュアルでは、カーキやイエロー、オレンジ、ピンクなどを取り入れた多彩なスタイリングが印象的。ファー素材や迷彩柄、ダメージデニムなども目を引き、メンバーそれぞれの魅力が際立つ仕上がりとなっている。

なかでも、目黒蓮はファー帽子にラメ感のあるブルゾン、インには“坂本商店”のTシャツを合わせ、チェックシャツを腰に巻いた遊び心あふれる着こなしを見せた。ラウールはグリーンやイエローを組み合わせた総柄トップスに黒のシアートップス、ワイドデニムを合わせたスタイルで、クールな存在感を放っている。

また、渡辺翔太はイエローの袖が目を引くトップスにブラウンのニットベストを重ね、サングラスやチェック柄の帽子でアクセントをプラス。佐久間大介はピンクの三つ編みヘアにピンクのスタジャン、ワイドパンツを合わせた華やかな装いで、ポップな魅力を際立たせている。

■質問への回答から見えるメンバーそれぞれの素顔

質問コーナーでは、MVの見どころとしてアクションシーンや衣装、セットへのこだわりが語られたほか、自身の“美学”や負けたくないものについても、それぞれの個性がにじむ回答を寄せた。

さらに、「お店を開くとしたら何屋さん？」という質問に、岩本照はパン屋、深澤辰哉は髪の毛のケアをするお店、向井康二はタイ式マッサージ店、阿部亮平はカフェと回答。メンバーごとの興味や発想の違いものぞく、バラエティ豊かな内容となっている。

『BANG!! MAGAZINE』は、楽曲やMVの世界観をさらに楽しめる企画として展開されており、9人分が出揃ったことで見応えもたっぷり。

ファンからは「めめかっこよすぎて惚れ直した」「笑顔がかわいくて最強」「お顔がよくて頬が緩む」「自担最高」「阿部ちゃんの働くカフェでナポリタン食べたい」「全員ビジュ強すぎる」「ラウールの表現力は唯一無二」といった声が寄せられている。

■『BANG!! MAGAZINE』岩本照編

■『BANG!! MAGAZINE』深澤辰哉編

■『BANG!! MAGAZINE』ラウール編

■『BANG!! MAGAZINE』渡辺翔太編

■『BANG!! MAGAZINE』向井康二編

■『BANG!! MAGAZINE』阿部亮平編

■『BANG!! MAGAZINE』目黒蓮編

■『BANG!! MAGAZINE』宮舘涼太編

■『BANG!! MAGAZINE』佐久間大介編

Snow Man

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