都庁広場で“ポケカ”モチーフのイベント にぎわうショット公開
東京都の「観光」Xアカウントが30日に更新され、20日に行われた「ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT」の上映初日イベントの様子が公開された。
【写真】“ポケカ”モチーフのイベント、都庁広場のショット
投稿で「『TOKYO Night & Light』では、3月20日に『ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT』の上映初日イベントを実施し、5,000人を超える観覧者とともに、初回のカウントダウンを行いました」と報告。「現在、土日祝日限定で上映中！ぜひお楽しみください！」と呼びかけた。
東京都は3月20日から、『ポケモンカードゲーム』をモチーフとしたプロジェクションマッピング『ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT』を都庁第一本庁舎で実施中。投影面は、東京都庁第一本庁舎の東側壁面。観覧場所は、東京都庁の都民広場となる。
2024年2月に始まった東京都庁舎プロジェクションマッピングのプロジェクト。今回は、今年30周年を迎え、世界中で親しまれてきたポケモンカードゲームをモチーフに、都庁舎の壁面に光と映像によるプロジェクションマッピングが展開されている。カードの中に描かれたポケモンたち、そして象徴的なビジュアルが、光と映像によって立体的に表現され、夜の都庁舎に幻想的な情景が広がる。
【写真】“ポケカ”モチーフのイベント、都庁広場のショット
投稿で「『TOKYO Night & Light』では、3月20日に『ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT』の上映初日イベントを実施し、5,000人を超える観覧者とともに、初回のカウントダウンを行いました」と報告。「現在、土日祝日限定で上映中！ぜひお楽しみください！」と呼びかけた。
2024年2月に始まった東京都庁舎プロジェクションマッピングのプロジェクト。今回は、今年30周年を迎え、世界中で親しまれてきたポケモンカードゲームをモチーフに、都庁舎の壁面に光と映像によるプロジェクションマッピングが展開されている。カードの中に描かれたポケモンたち、そして象徴的なビジュアルが、光と映像によって立体的に表現され、夜の都庁舎に幻想的な情景が広がる。