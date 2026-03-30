タレントのpeco（30）が、7歳の長男・リンクくんとの2ショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】“ちっちゃいryuchell”と話題 pecoの長男（複数カット）

これまでInstagramでリンクくんとの日常を投稿してきたpeco。自宅のソファで愛犬とくつろぐ様子や、スウェットにデニムを合わせたお揃いコーデの親子ショットを披露すると、「ちっちゃいryuchell!!」「おでこがryuchellそっくりだね」などと話題になっていた。

7歳長男と肩を組んだ2ショット披露

2026年3月29日の更新では、「きょうはKids Vintage Flea Marketへ！お洋服は完全に息子自身で選んでくれるようになったから、ええええこれもかわいいのにー！な瞬間ももちろんあるけれど、息子とのひさしぶりのお洋服ショッピング、たくさんゲットしちゃった！妊娠中からお買いものさせてもらってたこともあって、わたしにとってキッズ古着の原点であるNUTTY Little room &Deco。やっぱりかわいくて、眺めているだけでもめちゃくちゃ癒やされた」とつづり、リンクくんと買い物を楽しんだ際の2ショットを披露している。

この投稿には「大きくなったねー！リンクくん」「ステキな親子ですね〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）