『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』興収30億突破！ 大冒険の始まりを告げるOP映像が期間限定公開
2月27日に公開された『映画ドラえもん』シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、週末動員ランキング5週連続1位を獲得（3月27〜29日・興行通信社調べ）。公開から31日間（2月27日〜3月29日）で観客動員239万人、興行収入30億円を突破した。このヒットを受け、「夢をかなえてドラえもん」のメロディーに乗せ、ドラえもんたちが美しく輝く海を冒険するオープニング映像が期間限定公開された。
【動画】5月31日までの期間限定公開！ 『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』オープニング映像
映画第1作目が公開された1980年から45作目を迎える『映画ドラえもん』シリーズ。本作では、1983年に公開され、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、40年以上の時を経て新たに生まれ変わる。
公開後の快進撃が続く中、本作のオープニング映像のノンクレジット版をYouTubeで期間限定公開（5月31日配信終了予定）。
「夢をかなえてドラえもん」が、昨年に引き続き今作のオープニングでも登場。メロディーに乗せて、キラキラと輝くキャラクターをイメージした色彩と、向こう側がほんのり透けて見える繊細な質感で描かれる海の世界。これまでにないタッチで描かれた美しい海の世界がスクリーンいっぱいに広がり、海底で繰り広げられる大冒険の始まりを華やかに告げる。劇場に集まった観客のワクワク感を一気に加速させる、特別な幕開けとなっている。
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は公開中。
映画第1作目が公開された1980年から45作目を迎える『映画ドラえもん』シリーズ。本作では、1983年に公開され、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、40年以上の時を経て新たに生まれ変わる。
公開後の快進撃が続く中、本作のオープニング映像のノンクレジット版をYouTubeで期間限定公開（5月31日配信終了予定）。
「夢をかなえてドラえもん」が、昨年に引き続き今作のオープニングでも登場。メロディーに乗せて、キラキラと輝くキャラクターをイメージした色彩と、向こう側がほんのり透けて見える繊細な質感で描かれる海の世界。これまでにないタッチで描かれた美しい海の世界がスクリーンいっぱいに広がり、海底で繰り広げられる大冒険の始まりを華やかに告げる。劇場に集まった観客のワクワク感を一気に加速させる、特別な幕開けとなっている。
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は公開中。