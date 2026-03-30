◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

前走のアメリカＪＣＣで重賞２勝目を挙げたショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）が好仕上がりだ。花田助手は「休み明け期間も短かったので、前回より調整がしやすかったです。バランスと動きは、２週前にはだいぶいい状態にもってこられています」とうなずいた。

１週前追い切りは前週に引き続き川田将雅騎手が騎乗し、栗東・ＣＷコースで７ハロン９４秒３―１１秒３の猛時計。併せ馬の予定が先行馬と離れたため、単走の形となったが「（ジョッキーも）２週前の時点である程度納得していたので、単走に切り替えたみたいですね。動きもバランスもひとつ上がっていて、いい走りができたと話していました。年齢が上がるにつれてしっかりしてきましたね」と仕上がりの良さと成長を実感する。

今回は２０００メートルへの距離短縮となるが、中距離では大きく崩れておらず不安はない。「菊花賞に使う前から天皇賞・秋を使うという話をしていたぐらいなので。本質的にはそこ（中距離）なんだろうなと。調教していてもそういう部分は感じます」と同助手は力を込めた。