◆プロボクシング ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）８回戦 武居由樹―ワン・デカン（５月２日、東京ドーム）

５月２日に東京ドームで開催される「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥ｖｓ中谷潤人」のセミファイナルに出場する前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝が３０日、横浜市内のホテルで会見。昨年９月１４日にクリスチャン・メディナ（メキシコ）に４回ＴＫＯ負けして王座陥落して以来の再起戦へ「昨年９月に負けてファンの皆さんの前で本当に情けない姿をさらしてしまい、毎日悔しい思いをしてきた。今回は勝たなきゃ前に進めない。自分自身、崖っぷちだと思っている。もし負けるようなことがあれば取り返しがつかない。勝ちに徹していきたいと思います」と背水の陣で挑む覚悟を示した。

現在はバンタム級でＷＢＯ４位、ＷＢＡ７位、ＷＢＣ１０位にランクされる武居は、８か月ぶりのリングとなるＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国）と対戦する。再起戦へ向け、Ｋ―１時代に所属していた「ＰＯＷＥＲ ＯＦ ＤＲＥＡＭ」で古川誠一会長とのミット打ちを行っている。「また（古川会長に）ミットを持ってもらって、良い時の自分が戻ってきたなという感覚をつかみ始めている」。古川会長からは「パワーで倒そうとしすぎている。タイミングで倒せ」と助言され、「前回（メディナ戦）は自分のパワーを過信しすぎていた」と気づいたという。大橋ジムでコンビを組む元世界３階級制覇王者の八重樫東トレーナーとの練習とともに「今回は古川会長のミットと八重樫さんの戦略で戦っていこうと思っている」と話した。

同じキックボクシング出身で、将来の対戦を誓い合ったＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（２７）＝帝拳＝も世界戦敗北から再起し、４月１１日にフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝とのＷＢＣ挑戦者決定戦に臨む。武居は「お互いが復帰戦で、お互い負けたら終わりだろうと思っている。ライバルとしては『お互い頑張ろうな』と、それぐらい気持ちで、それ以上はないですね」と控え目ながらメッセージを送った。

全対戦カードは以下の通り。

▽世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦

４団体統一王者・井上尚弥（大橋＝３２戦全勝２７ＫＯ）ｖｓＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ＝３２戦全勝２４ＫＯ）

▽スーパーバンタム級８回戦

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋＝１１勝９ＫＯ１敗）ｖｓＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国＝９勝３ＫＯ１敗）

▽ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦

王者・井上拓真（大橋＝２１勝５ＫＯ２敗）ｖｓ同級４位・井岡一翔（志成＝３２勝１７ＫＯ４敗１分け）

▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

王者・田中空（大橋＝５戦全勝５ＫＯ）ｖｓ元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（八王子中屋＝２０勝１８ＫＯ２敗１分け）

▽フェザー級１０回戦

阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）

▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦

王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）

▽ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級タイトルマッチ１０回戦

王者・富岡浩介（ＲＥ：ＢＯＯＴ＝１１勝８ＫＯ４敗）ｖｓ同級９位・田中将吾（大橋＝５戦全勝３ＫＯ）