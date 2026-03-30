日本ポップス界の一線を走り続けるMr.Childrenの桜井和寿さんが2026年3月29日放送の「EIGHT-JAM」（テレビ朝日系）にVTR出演、作詞・作曲について自身の考え方を語ったが、作曲にも作詞にも、ファンにはなるほどと思わせる桜井流があった。

発したい声がメロディーになって浮かんでくる

過去にこの番組に出演したアーティストにはミスチルを熱く語るファンが多い。その中の一人、川谷絵音さんは「作曲する時に歌詞とメロディーは同時に出てくる？それとも詩先？メロ先？」と質問した。

桜井さんは「メロ先というか声先（こえせん）」。どういう声でメロディーを響かせたいかが、大事だと思う。『Again』の場合は、『期待しない方が利口です』としたように、わざと『がっ』としている。あのイメージが、歌詞のない段階からあった。そこで、苦しみなのか怒りなのか、というものを表現したかったのだろうなと思う。メロディーや声のイメージはふとした瞬間に出てくる。湯船につかって『あ〜』って出るじゃないですか、あれだと思う。あれがそのままメロディーだと思っている」と話した。発したい声がメロディーになって浮かんでくる。そういう流れだと説明した。

浜田省吾、吉田拓郎の曲を聴いていた

歌詞についてもこだわりがある。

「身近なテーマから始まって、広い視点に広げていく。そうするのがすごく好き。日本の言葉を歌う音楽がいいと思うのは、そういうところ。いきなり冒頭で宇宙のことを言っても、なんだ、この歌はとなるが、そうしないで、『君が持ってる紙コップ』から始めて宇宙まで広げていく。どこまでリスナーのイメージを引っ張って巻き込んで連れていくかというのは、歌詞を作る作家として楽しいですね」

洋楽はほぼ聴かなかったという。浜田省吾をはじめ、吉田拓郎の曲を聴いていたという。

「ネガティブ、負の感情ベースというか、どこか内省的なところを（自身の歌に）含んでいるのは僕が聴いていた音楽の影響が多分にある」と話した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）