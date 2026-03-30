MAZZELが、4月8日に発売する2ndアルバム『Banquet』の試聴トレーラーを公開した。

今回公開された試聴トレーラーでは新曲4曲の一部音源が初解禁。SEITOがCo-produceで参加した「MAKERZ」はグループの歩みと誇りを表現した楽曲、EIKIがCo-produceで参加した「Clover」は、応援してくれるMUZEへの想いを込めた爽やかな1曲となっている。さらに、「T.O.P」は中毒性のあるビートに、HAYATOが担うサビの歌唱が鮮烈な存在感を放つ楽曲となっている。

また、「The Voice」はアルバム収録曲の中でもメンバーの思い入れが特に強い楽曲で、葛藤や迷いさえも「自分自身の一部」として肯定するメッセージを掲げた一曲。壮大なストリングスとともに展開されるドラマチックなサウンドの中で、「The voice is always mine」というフレーズが強い余韻を残す。加えて、1st EP『Royal Straight Flush』収録のユニット曲「HERO SUIT」を新たにレコーディングし、フェスでのみ披露されていた8人バージョンをボーナストラックとして収録することも決定している。

2ndアルバム『Banquet』は、日本テレビ 10月期ドラマ「セラピーゲーム」エンディングテーマとして起用された「Only You」や、最高難易度のダンスにチャレンジした楽曲「J.O.K.E.R.」、「DANGER」など2024年リリースの1stアルバム『Parade』以降にリリースされた楽曲含む14曲が収録される。

なお、新曲「Get Up And Dance」は、30日19時より放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャルで、フルサイズでのTV初パフォーマンスも予定されている。

MAZZELは本作『Banquet』を引っ提げ、グループ初の全国アリーナツアー＜MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”＞を開催。追加公演は2026年6月6日（土）、7日（日）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催予定だ。チケットの最速先行受付はMAZZEL Official Fan Club「MUZEUM」およびBMSGオンラインサロン「B-Town〈Architect〉」にてスタートしている。

◾️2ndアルバム『Banquet』

2026年4月8日（水）リリース

予約：https://Mazzel.lnk.to/Banquet_cd 通常盤 ▼先行配信「Get Up And Dance」

URL：https://mazzel.lnk.to/GUAD ▼CD収録内容 ※全形態共通

M1.BANQUET BANG

M2.J.O.K.E.R.

M3.Get Up And Dance

M4.T.O.P

M5.King Kila Game

M6.DANGER

M7.MAKERZ

M8.MAZQUERADE

M9.Interlude ~Back On The Summer Day~

M10.Seaside Story

M11.Our Life Is Always Right

M12.Clover

M13.Only You

M14.The Voice

M15.HERO SUIT -All Members ver.- Bonus Track ○初回限定盤

価格：4,950円（税込）／品番：UMCB-69013

商品内容：CD+DVD+ソロフォトカード8種セットA

＜DVD収録内容＞

・Only You -Music Video-

・Only You -Dance Performance-

・Only You -Music Video Behind The Scenes-

・BANQUET BANG -Music Video-

・BANQUET BANG -Music Video Behind The Scenes-

・Banquet -Photo Shooting Behind The Scenes- ○通常盤・初回プレス

価格：3,300円（税込）／品番：UMCB-69014

商品内容：CD+集合フォトカードA

※通常盤（CD Only）に初回プレス終了後切り替え ○UNIVERSAL MUSIC STORE盤 ※UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売

価格：7,700円（税込）／品番：D2CE-21762

商品内容：CD+DVD＋GOODS＋ソロフォトカード8種セットB

＜DVD収録内容＞ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025

・Parade

・Counterattack

・CAME TO DANCE

・DANGER

・K&K

・Seaside Story

・J.O.K.E.R.

・King Kila Game

＜GOODS内容＞

Banquetランチョンマット ○MUZEUM盤 ※[MAZZEL Official Fanclub “MUZEUM”] 会員限定販売

価格：10,450円（税込）／品番：DSKU-15353

商品内容：CD+DVD＋60P Photobook+GOODS＋集合フォトカードB

＜DVD収録内容＞

MAZZEL ROOM #まぜべや特別編 -たっくんも気分ウキウキ！冬の箱根温泉旅行-

＜GOODS内容＞

・MUSIC TOUCH（絵柄全1種）

・アクリルスタンド（絵柄全8種から購入時にメンバーセレクト可能） ▼初回プレス封入特典 ※全形態共通

シリアルナンバー入り応募抽選券

※特典の詳細や、応募に関するその他詳細は後日ご案内いたします。 ▼外付け特典 ※全形態共通

News Release

ICカードステッカー（全8種よりランダム1種）

◾️＜MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”＞ 2026年4月25日（土）OPEN16:00 / START17:00 【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月26日（日）OPEN14:00 / START15:00 【兵庫】GLION ARENA KOBE

お問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888 12:00〜17:00（土日祝休業） 2026年5月5日（火）OPEN17:00 / START18:00 【愛知】日本ガイシホール

2026年5月6日（水）OPEN14:00 / START15:00 【愛知】日本ガイシホール

お問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00〜18:00） 2026年5月13日（水）OPEN18:00 / START19:00 【福岡】マリンメッセ福岡 B館

2026年5月14日（木）OPEN18:00 / START19:00 【福岡】マリンメッセ福岡 B館

お問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424（月〜土 11:00〜15:00） 2026年5月22日（金）OPEN18:00 / START19:00 【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年5月23日（土）OPEN14:00 / START15:00 【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年5月24日（日）OPEN14:00 / START15:00 【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

お問い合わせ先：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

◾️ライブ出演情報 2026年3月31日（火）＜VS.超特急＞@有明アリーナ

2026年4月11日（土）＜マイナビpresents The Performance＞@Kアリーナ横浜

2026年4月18日（土）＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER＞@国立代々木競技場第一体育館