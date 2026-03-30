【あすから】『一緒に暮らしませんか？』ハン・ジヘ＆イ・サンウが波乱に満ちた愛憎劇 韓国ドラマ『黄金の庭 〜奪われた運命〜』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のハン・ジへ、オ・ジウンが共演する韓国ドラマ『黄金の庭 〜奪われた運命〜』（全68話）が、あす31日よりBS12 トゥエルビで放送される。（毎週月〜金曜 後5：30〜6：00）
【場面ショット】波乱に満ちた愛憎劇『黄金の庭 〜奪われた運命〜』
同作は本国で最高視聴率36.9％を記録した大ヒットドラマ『一緒に暮らしませんか？』のハン・ジヘ＆イ・サンウが夢の共演。
“視聴率製造機”パク・ヒョンジュ脚本家×イ・デヨン監督が合流し、無敵の布陣で挑んだ話題作。人生を奪われたヒロインが、自らの名前だけを手掛かりに、“本当の自分”を取り戻す過程を描く、波乱に満ちた愛憎劇となっている。
■あらすじ
幼い頃に母親に捨てられ、養護施設で育ったウン・ドンジュは、看病人として明るく健気に働いていた。ある日、患者から言いがかりをつけられクビになってしまったドンジュは、同居人のオ・ミジュが勝手に部屋を解約したことにより、住む家まで失ってしまう。一方、ドンジュとは対照的に華やかな生活を送るサビーナという女性がいた。サビーナは、有名美容アドバイザーとして活躍する一方で、大企業I＆Kグループの一人息子であるチェ・ジュンギと交際し、彼の妻の座を狙っていた。出会うはずもない2人は、同じ日、同じ場所で、ある事件に巻き込まれることになる。くしくもその日は、2人の誕生日だった。サビーナの機転で難を逃れたドンジュは、“ウン・ドンジュ”という名前に過剰に反応したサビーナのことが頭から離れない。一方サビーナは、“ウン・ドンジュ”という名前に底知れぬ不安を感じていたのだった。
一つの名前に引き寄せられた2人の因縁は、運命のカギを握るサビーナの母シン・ナンスクの陰謀により、彼女たちの愛する人やその家族をも巻き込み、予想もつかない展開へとつながっていく。“ウン・ドンジュ”の名に隠された驚きの秘密とは。
■役名／キャスト
ウン・ドンジュ／ハン・ジへ 『一緒に暮らしませんか？』
サビーナ ／オ・ジウン 『名前のない女』
チャ・ピルスン／イ・サンウ 『真心が届く』
チェ・ジュンギ／イ・テソン 『ハンムラビ法廷〜初恋はツンデレ判事!?〜』
■スタッフ
演出：イ・デヨン『がんばれ！クムスン』 イ・ドンヒョン『偉大な誘惑者』
脚本：パク・ヒョンジュ『女王の花』
【場面ショット】波乱に満ちた愛憎劇『黄金の庭 〜奪われた運命〜』
同作は本国で最高視聴率36.9％を記録した大ヒットドラマ『一緒に暮らしませんか？』のハン・ジヘ＆イ・サンウが夢の共演。
“視聴率製造機”パク・ヒョンジュ脚本家×イ・デヨン監督が合流し、無敵の布陣で挑んだ話題作。人生を奪われたヒロインが、自らの名前だけを手掛かりに、“本当の自分”を取り戻す過程を描く、波乱に満ちた愛憎劇となっている。
幼い頃に母親に捨てられ、養護施設で育ったウン・ドンジュは、看病人として明るく健気に働いていた。ある日、患者から言いがかりをつけられクビになってしまったドンジュは、同居人のオ・ミジュが勝手に部屋を解約したことにより、住む家まで失ってしまう。一方、ドンジュとは対照的に華やかな生活を送るサビーナという女性がいた。サビーナは、有名美容アドバイザーとして活躍する一方で、大企業I＆Kグループの一人息子であるチェ・ジュンギと交際し、彼の妻の座を狙っていた。出会うはずもない2人は、同じ日、同じ場所で、ある事件に巻き込まれることになる。くしくもその日は、2人の誕生日だった。サビーナの機転で難を逃れたドンジュは、“ウン・ドンジュ”という名前に過剰に反応したサビーナのことが頭から離れない。一方サビーナは、“ウン・ドンジュ”という名前に底知れぬ不安を感じていたのだった。
一つの名前に引き寄せられた2人の因縁は、運命のカギを握るサビーナの母シン・ナンスクの陰謀により、彼女たちの愛する人やその家族をも巻き込み、予想もつかない展開へとつながっていく。“ウン・ドンジュ”の名に隠された驚きの秘密とは。
■役名／キャスト
ウン・ドンジュ／ハン・ジへ 『一緒に暮らしませんか？』
サビーナ ／オ・ジウン 『名前のない女』
チャ・ピルスン／イ・サンウ 『真心が届く』
チェ・ジュンギ／イ・テソン 『ハンムラビ法廷〜初恋はツンデレ判事!?〜』
■スタッフ
演出：イ・デヨン『がんばれ！クムスン』 イ・ドンヒョン『偉大な誘惑者』
脚本：パク・ヒョンジュ『女王の花』