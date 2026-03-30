21人出場のスコットランド戦で出番なし…25歳日本代表ボランチがイングランド戦で先発へ！「全然負けるつもりはない」【現地発】
日本代表は３月28日に開催された国際親善試合で、スコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦。84分に途中出場の伊東純也が決めた１点を守り切り、１−０で勝利を収めた。
スタメン11人、交代10人の計21人がピッチに立った試合で、出番がなかったのがMFの佐野海舟だ。
満を持して31日のイングランド戦で先発するのは間違いなく、鎌田大地とダブルボランチを組むだろう。
27日にウルグアイと１−１で引き分けたイングランドについて、こう印象を語った。
「メンバーが変わっても、やはり誰が出ても、質の高い選手が集まっていると思います。その中でも、自分たちが隙をつけるところだったり、自分たちの時間を作れるような時間帯はあると思うので。受け身になることなく、やる方が良いのかなと思います」
25歳のボランチは「（相手エースのハリー・）ケイン選手は、中心になってくると思います。サイドのドリブラーの選手だったり、サイドバックの選手とかも流動的に動いてくると思うので。中盤のところは、なるべくセカンドボールを拾ったりとか、自分の得意なところというのはしっかりぶつけていきたいなと思います」と意気込んだ。
「強度はもちろん高いと思います。自分たちもまだ足りないところはあるかもしれないですけど、でも、全然負けるつもりではないですし、自分も含めて、そこの部分というのはしっかり出していきながら、受け身になりすぎず、やればいいかなと思います」
いまや移籍市場でも注目を浴びるダイナモが、タレント揃いのスリーライオンズの中盤を封じられるか。活躍次第では、プレミアリーグのクラブも一気に関心を寄せるかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
スタメン11人、交代10人の計21人がピッチに立った試合で、出番がなかったのがMFの佐野海舟だ。
満を持して31日のイングランド戦で先発するのは間違いなく、鎌田大地とダブルボランチを組むだろう。
「メンバーが変わっても、やはり誰が出ても、質の高い選手が集まっていると思います。その中でも、自分たちが隙をつけるところだったり、自分たちの時間を作れるような時間帯はあると思うので。受け身になることなく、やる方が良いのかなと思います」
25歳のボランチは「（相手エースのハリー・）ケイン選手は、中心になってくると思います。サイドのドリブラーの選手だったり、サイドバックの選手とかも流動的に動いてくると思うので。中盤のところは、なるべくセカンドボールを拾ったりとか、自分の得意なところというのはしっかりぶつけていきたいなと思います」と意気込んだ。
「強度はもちろん高いと思います。自分たちもまだ足りないところはあるかもしれないですけど、でも、全然負けるつもりではないですし、自分も含めて、そこの部分というのはしっかり出していきながら、受け身になりすぎず、やればいいかなと思います」
いまや移籍市場でも注目を浴びるダイナモが、タレント揃いのスリーライオンズの中盤を封じられるか。活躍次第では、プレミアリーグのクラブも一気に関心を寄せるかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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