JR西日本は「きのくに線」（和歌山～新宮）について、31日は強風が見込まれるため、始発から列車に遅れや運転取りやめの可能性があると発表しました。

路線を走る特急列車「くろしお」や「南紀」にも影響が出る可能性があるとしていて、今後の運行情報に注意するよう呼びかけています。

大阪管区気象台によりますと、31日は低気圧が発達しながら日本海を東北東に進み、低気圧からのびる前線が近畿地方を通過する見込みで、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、和歌山県では31日明け方から夕方にかけて、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達することが予想されています。

和歌山県では、31日明け方から昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、特に南部では31日朝から昼前にかけて局地的に非常に激しい雨が降る見込みで、雨雲が予想より発達した場合や停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があるということです。

気象台は、低い土地の浸水や河川の増水、強風に十分注意するとともに、竜巻などの激しい突風や落雷に注意するよう呼びかけています。