スポニチ

写真拡大

　ZERO1は4月11日の千葉・2AWスクエアで行われる「ZERO1　VS　2AW　4大対抗戦」に新鋭の堀このみを異例の大抜てきした。ZERO1/Roseの新鋭・堀は29日の2AW後楽園ホール大会を訪問。同対抗戦で対戦する2AWの笹村あやめに決意と覚悟の宣戦布告した。

　デビュー10戦目にして対抗戦出陣の堀に対して、笹村は「久々の”若手若手した”相手。お互い全力で戦いましょう！楽しみにしています」と呼応した。この日、笹村は葛西純を相手にハードコアな戦いを展開。試合を見届けた堀は「興奮して震えるほど刺激的でした。試合まで笹村選手を徹底的に研究して勝機を探りたいです。」と気を引き締めた。両団体の威信を背負った戦いに注目だ。

　プロレスリングZERO1のZERO1　VS　2AW4大対抗戦！（4月11日午前11時30分試合開始、千葉・2AWスクエア）

☆ZERO1　VS　2AW　4大対抗戦［大将戦］　タッグマッチ30分1本勝負　

田中将斗＆朱鷺裕基　VS　真霜拳號＆ナカ・シュウマ

☆ZERO1　VS　2AW　4大対抗戦［副将戦］　タッグマッチ30分1本勝負　

ハヤブサ＆クリス・ヴァイス　VS　吉田綾斗＆吉野コータロー

☆ZERO1　VS　2AW　4大対抗戦［次鋒戦］　女子シングルマッチ20分1本勝負　

堀このみ　VS　

笹村あやめ

☆ZERO1　VS　2AW　4大対抗戦［先鋒戦］　タッグマッチ20分1本勝負　

菅原拓也＆石坂ブライアン　VS　最上九＆本田アユム

☆シングルマッチ　15分1本勝負　

松永準也　VS　長井隆之介（フリー）

☆タッグマッチ15分1本勝負　

ヤス久保田＆ヒデ久保田　VS　佐藤嗣崇（山梨プロレス祭り）＆クワイエット・ストーム（フリー）

　また、同日午後6時〜同会場にて　Rose　ガールズプロレスリングプレ旗揚げ戦第3弾を開催。同大会では、堀このみ　VS　叶ミク（T−HEARTS）のシングルマッチも行われる。