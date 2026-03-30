ZERO1は4月11日の千葉・2AWスクエアで行われる「ZERO1 VS 2AW 4大対抗戦」に新鋭の堀このみを異例の大抜てきした。ZERO1/Roseの新鋭・堀は29日の2AW後楽園ホール大会を訪問。同対抗戦で対戦する2AWの笹村あやめに決意と覚悟の宣戦布告した。

デビュー10戦目にして対抗戦出陣の堀に対して、笹村は「久々の”若手若手した”相手。お互い全力で戦いましょう！楽しみにしています」と呼応した。この日、笹村は葛西純を相手にハードコアな戦いを展開。試合を見届けた堀は「興奮して震えるほど刺激的でした。試合まで笹村選手を徹底的に研究して勝機を探りたいです。」と気を引き締めた。両団体の威信を背負った戦いに注目だ。

プロレスリングZERO1のZERO1 VS 2AW4大対抗戦！（4月11日午前11時30分試合開始、千葉・2AWスクエア）

☆ZERO1 VS 2AW 4大対抗戦［大将戦］ タッグマッチ30分1本勝負

田中将斗＆朱鷺裕基 VS 真霜拳號＆ナカ・シュウマ

☆ZERO1 VS 2AW 4大対抗戦［副将戦］ タッグマッチ30分1本勝負

ハヤブサ＆クリス・ヴァイス VS 吉田綾斗＆吉野コータロー

☆ZERO1 VS 2AW 4大対抗戦［次鋒戦］ 女子シングルマッチ20分1本勝負

堀このみ VS

笹村あやめ

☆ZERO1 VS 2AW 4大対抗戦［先鋒戦］ タッグマッチ20分1本勝負

菅原拓也＆石坂ブライアン VS 最上九＆本田アユム

☆シングルマッチ 15分1本勝負

松永準也 VS 長井隆之介（フリー）

☆タッグマッチ15分1本勝負

ヤス久保田＆ヒデ久保田 VS 佐藤嗣崇（山梨プロレス祭り）＆クワイエット・ストーム（フリー）

また、同日午後6時〜同会場にて Rose ガールズプロレスリングプレ旗揚げ戦第3弾を開催。同大会では、堀このみ VS 叶ミク（T−HEARTS）のシングルマッチも行われる。