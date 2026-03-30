女優の細川直美が29日に自身のアメブロを更新。運動不足解消のために訪れたバッティングセンターでの意外な過去や、プライベート中に起きた驚きのエピソードを明かした。

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この日、細川は「身体を動かしたくてバッティングセンターに行ってみました」と報告し写真を公開。「高校生の頃は学校帰りに 時々バッティングセンターに寄って ホームランを出していた」と意外な過去を明かした。「少し自信があったのだけど ボールは当たってもなかなか上手く飛んで行きません〜」とブランクもあり苦戦したことをつづった。

また、その場所で起きた驚きの出来事についても言及。同世代と思われる女性から親しげに手を振られたため、細川も「ママ友かな」と近づいたところ、相手はファンの方で「ミモザの香水買いました」と声をかけられたという。

当時の細川は「マスクにキャップでスッピン」という完全なオフの状態。正体がバレたことに「どうして分かったのかしら!?と完全に動揺してしまいました」と驚きつつも、自身のプロデュースした香水を愛用している近隣の方との出会いに「嬉し過ぎます」と感謝をつづった。

この投稿に読者からは「ホームランを出していたエピソード ちょっと意外でした」「いいですね スカッとしそう‼︎」「すっぴんでもマスクしていても綺麗でオーラがあるから、分かっちゃうと思います」などのコメントが寄せられている。