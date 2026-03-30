ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１２回「小谷城の再会」が２９日に放送された。

足利義昭（尾上右近）を１５代将軍に擁立し、京から三好三人衆を退散させた織田信長（小栗旬）が、妹市（宮崎あおい）が嫁いだ小谷城の浅井家を訪ねた。浅井長政（中島歩）との夫婦仲は良く、娘茶々（＝淀君）が生まれていたが、朝倉義景（鶴見辰吾）との密約につながる不穏な動きも。

浅井家には幼い嫡男万福丸（近江晃成）がおり、信長に随行した木下藤吉郎秀吉（池松壮亮）、小一郎長秀（仲野太賀）兄弟と対面。お市は、実母のようになつく快活な万福丸を「私も本当の子と思うて育てておる」と語った。

１５７３年、信長は裏切った浅井家を攻め滅ぼし、小谷城は落城。お市と茶々ら３姉妹は助けられたが、万福丸に関しては信長が非情な命を秀吉に下したと伝わる。また、このことで、お市が秀吉を憎み関係が悪化したと描かれることも。

ネットは悲鳴。「万福丸出てきた。もうダメだ」「万福丸を出すということは……やるんだな、しんどい」「えぐい」「万福丸もここで出会わせちゃうの…？怖いよう」「気になって万福丸の事調べたらなんてこった」「万福丸まで出てきた…」「万福丸出てきたってことはあのシーンもやるってことなのかな」との反応が投稿された。

また今回、木下家の食事に、「串焼き」が複数回登場したことを、不穏な暗示とみる説も浮上している。