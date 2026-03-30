「今日好き」大嶺夢月希（ゆづき）、黒タイツでスラリ美脚透ける「大人っぽい」「ドキッとした」と反響
【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた大嶺夢月希（おおみね・ゆづき）が3月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つタイツ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳美女「美脚すぎて羨ましい」大胆黒タイツコーデ
大嶺は「青春祭ありがとうございました」とコメントし、「今日好き」によるイベント「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」でのオフショットを投稿。白のトップスにレザージャケットを合わせたスタイルで、黒のショートパンツからは黒タイツを履いた美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「美脚すぎて羨ましい」「大人っぽい」「スタイル良すぎ」「ドキッとした」「コーデ参考にしたい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。大嶺は、「夏休み編2023」で長濱薩生とカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「美脚すぎて羨ましい」大胆黒タイツコーデ
◆大嶺夢月希、美脚際立つタイツコーデ公開
大嶺は「青春祭ありがとうございました」とコメントし、「今日好き」によるイベント「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」でのオフショットを投稿。白のトップスにレザージャケットを合わせたスタイルで、黒のショートパンツからは黒タイツを履いた美しい脚が際立っている。
◆大嶺夢月希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「美脚すぎて羨ましい」「大人っぽい」「スタイル良すぎ」「ドキッとした」「コーデ参考にしたい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。大嶺は、「夏休み編2023」で長濱薩生とカップル成立となった。（modelpress編集部）
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