本拠地開幕戦となる３１日の巨人戦（バンテリンＤ）に先発する中日・金丸夢斗投手が３０日、連敗ストッパーに名乗りを上げた。

チームは、９回に４点差を追いつかれた末に、延長１０回にサヨナラ負けした２７日の広島との開幕戦（マツダスタジアム）から３連敗中。連敗ストップを託された２年目は「自分で連敗を止める。勢いを持ってこられるピッチングをして、（バンテリン）ドーム開幕戦を白星でいけるようにしたい」と、言葉に力を込めた。

迎えるのは巨人打線。昨季の対戦成績は３試合で０勝０敗、防御率４・４２と苦戦した。４番を担った岡本は米大リーグに移籍したが、キャベッジや新外国人のダルベックは、開幕３連戦でアーチを放った。「長打力があるバッターがたくさんいる。外国人選手の前に無駄なランナーを出さない。失投をなくしていけたら」と警戒した。

この日は、バンテリンＤでの投手練習に参加。キャッチボールやノックで最終調整した。練習中には、新設されたホームランウィングに足を運んで景色を確認した。テラス席ができたことで、右中間、左中間までの距離は６メートル縮小され、フェンスは４・８メートルから３・６メートルに低くなった。

投手には不利となった新生バンテリンドームでの登板は自身初となる。“ぶっつけ本番”にも、「気にせず投げるのが一番。（一発を）びびって自分の投球（の良さ）が薄れるということにはなりたくない」と、きっぱり。高橋宏との二枚看板を期待される左腕は「もう、ルーキーじゃない。落ち着きやマウンドさばきも、（ファンの方に）安心して見てもらえたら」と、頼もしかった。