アマチュアボクシング3冠の片岡叶夢（とむ、18）が30日、横浜市内で会見し、大橋ジムからプロ転向することを発表した。4月にB級プロテスト（6回戦）を受験し、6月10日にデビュー戦を予定する叶夢は、薄い青のスーツに金髪姿で会見に臨み「素晴らしいジムでプロとして戦えることうれしく思う。デビュー戦では圧倒して勝ちたい。厳しい世界だが必ず世界チャンピオンになる」と高らかに宣言した。

千葉県佐倉市出身で幼稚園年中でキックボクシングを始め、アマチュア6冠の兄・雷斗（19＝大橋）の影響で小3からボクシングに転向。千葉・習志野高1年時に国体をフライ級で制し、3年時にはバンタム級でインターハイと国スポを制し高校3冠を達成。戦績59戦54勝25RSC5敗のホープだ。

左ストレートと左ボディーを得意とする1メートル71の長身サウスポー。所属ジムの大橋秀行会長（61）は「パンチ力がある」と絶賛する逸材で、既に同門の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32）らとは実戦練習を行う。井上の次戦の相手、前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）と体格が似ていることもあり“仮想・中谷”として相手役も務めている。

端正なルックスで、高3年時にはジュノンボーイ・コンテストで150人まで残った“イケメンボクサー”。インターハイ直前だったため途中辞退する形となったが、大橋会長は「面接は合格。大橋ジムはいい男が多い、その中でもトップクラス」とルックスをべた褒めし「パンチ力を生かして派手な試合をすれば人気にもつながる」とスター性も兼ね備えた逸材に期待する。

「ザ・サンダー」の愛称の兄・雷斗に続き、「夢をかなえる選手になってほしい（大橋会長）」と思いを込められ「ザ・ドリーム」に命名された。スーパーフライ級かバンタム級を主戦場とし、将来的にはスーパーフェザー級までの5階級制覇も見据えるスター候補は「小さい頃からプロで世界王者になりたい夢があった。夢や希望を与えられる選手になりたい」と決意を新たにした。