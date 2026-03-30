歌手の倖田來未（43）が30日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。13歳の長男からライブのダメ出しを受けたことを明かした。

デビュー25周年目を迎えた倖田。代名詞となった“エロかっこいい”を含めたモチベーションについて「子供ができた時に男の子やったんで、セクシーな服を着て歌ったりするのってどう思われるんだろうっていうのを思った」と回想。ライブツアーで数日家を空けることもあるというが、「行かんといてと言われないように、かっこいいお母さんでいないとあかんなと思ってて」と母としての思いを語った。

「ライブやリリースする作品は息子からも男の子からもかっこいいと思ってもらえるものをつくり続けよう」と心境を打ち明け、「逆に“エロかっこいい”やめる選択肢もあったけど、逆にやり続けてやろうという方だった」とうなずいた。

12年7月に第1子長男を出産した倖田。愛息は0歳のころから自身のライブを見てきたといい、現在はライブのアドバイスをくれるという。「なんであそこのCG、海の映像なんで安っぽいのとか、AIで作ったの？と言われたり。大砲の演出で、なんで着火剤のピッて火をつけへんやったんやとか」などと指摘されたことを明かし、「なるほどな」「そういう細部やな〜みたいな。確かに」と素直に受け入れていることも語った。