神戸のご当地アイドルグループ・ＫＯＢｅｒｒｉｅＳ♪が２９日、同市内で１４期生追加オーディションを実施。日高結花さん（１７）と大西紗愛（さあら）さん（１８）の２人が研究生として合格した。

２人はともに関西でアイドルグループに加入していた経験があり、歌唱審査、ダンス審査ともに高レベルのパフォーマンスを披露。審査員から“即戦力候補”として高い評価を受け、合格を勝ち取った。今後は正式なデビューへ向けレッスンを積む。

日高さんは「私は何でもポジティブにとらえられるので、常に笑顔で、私が生まれた、私の大好きな神戸の街を、メンバーの皆さんと、そして地元の方とも一緒に盛り上げていけるように、できる精いっぱいのことを頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします」と喜びを口に。大西さんも「都会の部分、めっちゃおしゃれな部分もあったり、自然がいっぱいの場所もあったり、そんな神戸のいろんな魅力を伝えていけるように頑張っていきます。ファンの方と一緒に、来てくださるみんなが一つになれるようなライブをやっていきたいです」と意気込みを語った。

キャプテンの森島みなみは「１４期追加メンバーとして２人を迎えられて本当にうれしいです！アイドル経験がある即戦力でもあり頼もしく、何より２人のあふれる『神戸愛』がとても印象的でした。キャプテンとして、新しい風を吹き込んでくれる彼女たちとともに、さらにパワーアップした私たちの姿を皆さまにお届けできるよう、全力で頑張ります！」とコメントした。